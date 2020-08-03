Уже выше мамы: Катя Осадчая очаровала сеть редким фото со старшим сыном

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая трепетно поздравила 17-летнего Илию с именинами

Катя Осадчая наслаждается отпуском в солнечной Турции вместе с мужем Юрием Горбуновым и младшим сыночком Иваном - как оказалось, с ними также отдыхает и старший сын телеведущей Илья. Он не любит публичности и поэтому практически никогда не появляется в аккаунте своей звездной мамы, однако в честь именин разрешил ей выложить совместное фото.

На снимке счастливая Катя запечатлена на зеленой лужайке вместе с 17-летним наследником, который стоит спиной к камере, не желая показывать лицо. Ведущая позирует в длинном белом сарафане и солнцезащитных очках, а Илья в синих шортах, полосатой футболке и кепке.

Катя Осадчая показала старшего сына Илью, но только со спины (фото: instagram.com/kosadcha)

Семейный снимок Осадчая приурочила ко Дню Ильи, который отмечается 2 августа. Она трогательно поздравила сына в подписи к публикации.

"Іллі, Ілющі, Ілюхи! Вітаємо з Днем Янгола! Нехай вас береже Янгол охоронець від усіх негараздів і береже ваше здоров‘я. Фото узгоджене з іменинником ) на кепці красномовний напис "no photo", - отметила ведущая.

Пользователи сети присоединились к поздравлениям и заметили, что Илья уже вырос выше мамы.

Очень красивая

Хай Янголи бережуть нас!!! усiм добра та здоров‘я !!! Зi святом !!!

Катерино, вітаємо з іменинником. Міцного здоров'я, успіхів!!!

Вітання Іллі!!! Хочеться якось побачити і його інтерв‘ю «Світському життю»

Ого, вже вищий за маму

Такой высокий, наверное, красавчик

с Днём Ангела хранителя сынули)!

хорошо когда в семье дружно...молодцы

Такий гарний дорослий синуля. Ви як сестра

Дорослий , гарний син ,окраса матері

Классные фото со спины :) никого не слушайте. Будьте счастливы всей семьей!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Катя Осадчая показали пляжные развлечения с младшим сыном на берегу моря.