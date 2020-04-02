Выращиваем дома лук: Тарас Тополя рассказал об изменениях в жизни на карантине

Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)

Тарас также рассказал о творчестве

Лидер группы «Антитела» Тарас Тополя эксклюзивно в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» рассказал, как он проводит время на карантине, каким образом покупает продукты питания и как реализует творческие замыслы.

Тарас Тополя вышел на связь с ведущими программы «Ранок з Україною» Марией Мельник и Григорием Германом, чтобы рассказать, как проводит время с семьей во время карантина.

«На карантине занимаемся разными вещами, в основном, связанными с детьми – мы научились пользоваться «Zoom» и вот уже через час будет первый урок. Ну а кроме того, время от времени выезжаем на студию, где готовим новые песни и новые релизы. То есть работа над музыкальным материалом не останавливается. Мы не просто сидим дома, но и работаем, по одному выезжая на студию», – поделился лидер группы «Антитела» Тарас Тополя в эфире канала «Украина».

Кроме того, артист рассказал, запасались ли они с женой певицей Alyosha продуктами питания заранее и каким образом сейчас покупают вещи, необходимые для жизни.

«Мы выращиваем лук на подоконнике (смеется). На самом деле – это не шутка, у нас Роман очень любит этим заниматься, он выращивает на подоконнике свой лук и время от времени мы его срезаем. Вазоны еще не едим, держимся как-то. А если серьезно, то, конечно, выезжаем время от времени в магазин, соблюдая все правила безопасности. Заранее продуктами не запасались – не поддавались паническим настроениям – гречка в доме есть, но в умеренном количестве, где-то полторы тонны», – смеясь, рассказал артист.

Фото: instagram.com/tarastopolia

Также у музыканта с командой уже есть куча планов на будущее – они лишь ждут завершения карантинных мероприятий:

«Мы перенесли все концерты, которые были запланированы в туре, но мы обязательно их сыграем! И это главные планы после того, как закончится карантин. Мы собираемся представить новую песню в ближайшее время, и конечно же, должны завершить конкурс #Helloукраїнашукаєталанти вместе с телеканалом «Украина». Уже пришло полтысячи заявок, поэтому мы решили его продлить до 1 июля. Поэтому, если вы талантливые, творческие, пишете свою музыку, выполняете ее в коллективе – самое время придумать новую песню, можно ее самостоятельно записать дома и прислать нам. Мы обязательно рассмотрим и после карантина отберем 10 талантливых исполнителей для того, чтобы они выступили вместе с нами на стадионах».