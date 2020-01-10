Не выпускали детей из столовой: Слава из НеАнгелов пожаловалась на отель на Бали

Слава Каминская из группы НеАнгелы, которая отдыхает с сыном Леонардом и дочкой Лаурой на острове Бали, не на шутку заинтриговала сеть кадрами с известным украинским актером и экс-участником шоу Танцы со звездами 2018 Павлом Вишняковым. Мужчина буквально не отходил от малышки Лауры – одним из таких трогательных кадров певица поделилась в Instagram, а потом опубликовала череду фото и видео с экскурсии. Звезда была в отличном приподнятом настроении, но вечер испортил неприятный инцидент, о котором она рассказала в "сториз".

Аристка пожаловалась на сервис в отеле, где она остановилась с детьми и их нянями. В геолокации она указала название гостиницы. Пятизвездочный отель Mulia Villas находится на береговой линии залива Нуса Дуа. В этом месте в декабре прошлого года отдыхала Регина Тодоренко с сыном Мишей.

"Это самый отвратительный отель, где я когда-либо отдыхала. С ужасным сервисом, с ужасным. Мало того, что никакого балийского интерьера, ладно, Турция, проехали. Оставляешь кучу денег для того, чтобы если вы где-то что-то взяли, их можно было снять, потому что они на завтраках работают. А потом они просто рассказывают, что нет денег, а ты каждый день рассчитываешься, закрываешь счета. В смысле, детей не выпускать из столовки, потому что они на 100 долларов наели? Серьезно? Запишите на номер! В чем проблема?! Я в первый раз такой бред вижу! В первый раз! Я сейчас ехала с другого района, чтобы рассчитаться за детей и за нянь в столовке", - рассказала Слава.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Чтобы исправить настроение, артистка отправилась кататься на мотоцикле. Кто был за рулем, она не показала, зато продемонстрировала прекрасное расположение духа.

Позже Слава опубликовала фото счастливых Лауры и Леонарда. Мальчик обнял сестричку и потянулся к ней с поцелуем. Девочка забавно вытянула губы в ответ и смотрит на братика.

Фото: сын и дочь Славы Каминской (instagram.com/babaslavka)

"Британские ученые доказали, что мои дети предпочитают солнце и воду, а витамин D сам себя не выработает. Мама целый год пела, и напела деткам на сказочное Бали", - с юмором подписала одновременно смешной и трогательный кадр артистка.

Ранее Слава Каминская из НеАнгелов умилила фото с детьми, сделанными во время отдыха на Бали.