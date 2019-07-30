"Вынуждена признаться": Джамала разоткровенничалась о своих "недостатках"

Джамала в последнее время очень часто делится с поклонниками откровенными и, порой, тревожными постами. К примеру, не так давно певица призналась фанатам в эмоциональном выгорании. Певица отметила, что ощущает упадок сил, в такие моменты она становится очень уязвимой, ей сложнее воспринимаю чужих и она даже устает от общения.

Украинская исполнительница также подчеркнула, что в такие моменты ей важно отдохнуть, особенно в кругу родных. И чуть позже певица улетела с сыном и мужем на море, откуда показывала десятки фото и видео.

И вот, Джамала вновь заставила своих поклонников переживать. Исполнительница опубликовала на своей instagram-страничке большой пост, в котором откровенно рассказала, что она "ужасно уязвима и поэтому часто испытывает сомнения".

"Вынуждена признаться. Признаться, что я ужасно уязвима и поэтому часто поддаюсь сомнениям. На мой взгляд, это присуще тем, кто постоянно ищет способ сделать больше и стать лучшей версией себя, а не просто радоваться достигнутому", - начинает свой пост Джамала.

"Знаете, у меня самой всегда возникают такие мысли: как успеть сделать больше, чем я могу еще кому-то помочь? Наверное, эта жадность к постоянному движению и является целеустремленностью. Это как вечный двигатель, заставляет тебя просыпаться утром и не расстраиваться прошлым неудачам. А они обязательно случаются. Успех невозможен без неудач. Обязательно происходят разочарования, измены и обиды", - рассуждает певица.

При этом свой пост исполнительница сопроводила соответствующим фото. Джамала сосредоточена, позирует в облаке дыма…

Серьезная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Также певица поделилась в этом свете сообщением, которое ей как-то прислал 14-летний мальчик.

"Вот совсем недавно мне написал 14-летний мальчик: "Добрый вечер, Джа) К сожалению я уже полностью запутался и не знаю, что делать. Меня не вдохновляет ничего, но я все равно делаю, стараюсь. Мне 14 и я очень хотел бы добиться того же, что и вы! Я кайфую от сцены, хотел бы писать песни, но у меня ничего не выходит, так как окружение сбивает меня. Вы можете что-то посоветовать?"

Певица призналась, что несмотря на то, что ей уже не 14, ее также одолевают подобные проблемы.

"Я ему ответила, что как ни странно у меня такая же ситуация. Каждый раз, несмотря на возраст и статус, особенно если ты в поиске, нужно проходить очень сложный путь через убеждения и доказательства того, что ты на своем месте. Конечно, нужно доверять людям, но не позволяйте разрушить себя настолько, чтобы у вас погас огонь и опустились руки. Помните, целеустремленность – движение, и когда оно заканчивается, заканчиваемся и мы сами. Мне даже кажется, что в середине каждого из нас встроен маятник. Он не только указывает куда идти, но и приводит к тем людям, которые всегда поддержат и найдут правильные слова, чтобы вернуть тебя на твой путь", - подытожила певица.

Поклонники Джамалы также поспешили прокомментировать ее проникновенный пост:

"Вау, какие слова, это всё просто про меня! Очень понимаю"

"Не перестаю впевнюватися і знову повторювати, що Джамала талановита у всьому, навіть в порадах!"

"Сердце на части. Такие слова"

"Очень хорошие и правильные слова!"

"Я очень сильно восхищаюсь вашим творчеством"

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa

Кстати, ранее Джамала рассказала, как ей удается совмещать карьеру и материнство. Певица раскрыла основные правила, которые помогают ей успевать все.

Также до этого Джамала умилила забавными видео с сыном на отдыхе. Серия роликов была сделана на пляже, где отдыхает певица. В кадре также видим ее мужа – Сеит-Бекира. Эмир-Рахман в ролике забавно танцует под песни украинской рэп-исполнительницы Alyona Alyona.