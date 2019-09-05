Чтобы не "вылететь": как участники готовятся к третьему эфиру Танцы со звездами 2019

Участники шоу Танцы со звездами 2019 (фото: пресс-служба 1+1)

Все пары активно готовятся к уже третьему прямому эфиру

Третий эфир Танцы со звездами 2019 зрители увидят уже в это воскресенье, 8 сентября. Стартует шоу, как обычно, в 21:00. Поклонников проекта ждут новые яркие номера от звездных участников, которые от эфира к эфиру раскрываются по-новому на паркете. И все же проект вновь покинет одна пара, которая наберет наименьшее количество голосов от зрителей и членов жюри (Екатерина Кухар, Влад Яма, Франциско Гомес). Напомним, что второй эфир (1 сентября) покинула певица TAYANNA и хореограф Игорь Кузьменко (к слову, победитель Танцы со звездами 2017). Украинская исполнительница уже обращалась к поклонникам по поводу совего ухода.

Чтобы не оказаться на месте TAYANNA оставшиеся пары вовсю оттачивают движения будущих композиций и с удовольствием делятся первыми успехами в своих соцсетях.

Украинская телеведущая Людмила Барбир со своим партнером Дмитрием Жуком недавно запостили видео, как они ловко повторяют экар в пасадобле.

Людмила Барбир

А тренер Голос. Діти, певец DZIDZIO с Яной Цыбульский готовят для поклонников что-то из современных видов танца. Свои поддержки пара выложила в сеть, предложив подписчикам угадать, какой танец они будут выполнять на паркете в этот раз. Большинство поклонников написали в комментариях, что это будет контемп, но были и другие варианты: "А, что тут думать - это будет лучший танец", "Старайтесь, земляк. Яворовщина ждет победу", "Дзидзьо, ты молодец. Продолжай в том же духе, ты нас вдохновляешь!".

Видео: instagram.com/dzidzio

В свою очередь партнер актрисы "95 Квартал" Елены Кравец Максим Леонов выложил в истории видео, в котором он созерцает как Елена старательно повторяет движения с тренером. "Вот такая у нас хореография", - добавил танцор.

Чем именно удивит Елена Кравец на этот раз, телезрители канала "1+1" узнают уже в это воскресенье в 21:00.

Елена Кравец и Макс Леонов

А актер и звезда фильма "Свингеры" Михаил Кукуюк порадовал фанов забавными кадрами, как он "убегает" от еще одного дубля во время репетиций, чтобы успеть на тренировку к своей партнерше Елизавете Дружининой.

Еще больше ярких композиций и выступлений участники Танцы со звездами 2019 смогут показать в третьем прямом эфире, который состоится 8 сентября, в 21:00.

Отметим, у всех пользователей 1+1 video появилась уникальная возможность узнать больше о любимых звездах. Задайте вопрос участникам или судьям проекта Танцы со звездами в приложении и получите ответ в прямом эфире!

Для этого необходимо:

установить или обновить приложение 1+1 video;

авторизоваться в личном кабинете;

открыть проект Танцы со звездами;

перейти на вкладку "Вопрос" на странице проекта;

нажать кнопку "Задай вопрос и попади в эфир";

выбрать нужного участника или судью шоу и ввести вопрос.

После отправки ваш вопрос должен пройти проверку. Количество сообщений от одного пользователя не ограничено.

Все вопросы попадают в общий список, где пользователи могут лайкать интересные. Чтобы именно ваш вопрос попал в эфир, он должен набрать наибольшее количество предпочтений.

Внимание! Еженедельно 3 вопроса, которые наберут наибольшее количество предпочтений, будут озвучены в прямом эфире.

Узнавайте больше о любимом шоу вместе с 1+1 video!

Напомним, ранее судья Танцы со звездами Екатерина Кухар поделилась секретом плоского животика. Прима-балерина поделилась правилами удачного начала дня.