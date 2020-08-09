Выходные для двоих: Екатерина Кухар в бикини очаровала романтикой с мужем в воде

Екатерина Кухар и Александр Стоянов ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балетная пара насладилась отдыхом на пляже

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар этим летом отдыхает больше, чем обычно - ведь из-за ограничений на путешествия она не поехала на привычные гастроли. Это время она проводит с любимой семьей, причем иногда они с мужем и коллегой по сцене Александром Стояновым умудряются остаться вдвоем, без детей.

Так, судья шоу Танцы со звездами поделилась в сети романтичным видео, в котором показала, как они с супругом провели выходные. В ролике Александр кружит любимую на руках, стоя в воде, а за их спинами открывается красивый вид на зеленый лес. Где было сделано видео, Екатерина не указала.

Танцовщица предстала перед камерой в темном бикини с кружевом, а волосы собрала в хвост. От пары так и веет счастьем и любовью!

В подписи звезда поделилась советами, как сделать летние выходные с любимым незабываемыми.

"Идеальным выходным быть! Поэтому, всем желаю отпустить работу, детей к бабушке и насладиться тем, что вы можете себе позволить: провести их так, как хочется именно вам! Не зря же мы так хотели стать взрослыми, чтобы делать что хочется....))

Купите бутылку самого вкусного вина;

Поставьте любимый плейлист, да погромче;

Бесконечно целуйтесь с любимым;

И позовите друзей к ужину;

Пусть крайний месяц нашего с вами лета будет ярким и запомнится надолго!" - написала Кухар.

Растроганные поклонники оставили супругам много теплых отзывов и пожеланий.

Напомним, ранее Екатерина Кухар в роскошном белом с мужем вышли в свет и воспели силу взаимной любви.

Мы также писали, что звезды балета Кухар и Стоянов рассказали, кто в их семье больше зарабатывает.