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Так выглядит любовь: Джамала впервые показала младшего сыночка и расрогала нежностью с братиком

Пятница 31 июля 2020 20:32
Так выглядит любовь: Джамала впервые показала младшего сыночка и расрогала нежностью с братиком
Джамала с мужем и старышим сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица поделилась трогательными семейными фото с отдыха в Турции

Смелая Джамала не побоялась пандемии коронавируса и отправилась с семьей в Турцию, прихватив с собой малыша Селим-Гирая. Она показывает курортные будни молодой мамы двух сыночков в Instagram и не смогла отказать себе в удовольствии опубликовать снимки в купальнике.

Также на турецком морском в Мармарисе побережье Джамала отметила мусульманский традиционный праздник Курбан-Байрам. Старший сыночек звезды, Эмир-Рахман, остался в восторге от участия в действе, которое состоялось прямо на улице – малыш получил в подарок сладости и деньги.

Кроме того, в сторис Джамала впервые показала 1,5 месячного Селим Гирая. Малыш позирует на руках у мужа певицы Бекира Сулейманова, но лицо ребенка рассмотреть невозможно – фото сделано так, чтобы его закрывали ветви цветущего дерева.

Так выглядит любовь: Джамала впервые показала младшего сыночка и расрогала нежностью с братиком

Так выглядит любовь: Джамала впервые показала младшего сыночка и расрогала нежностью с братиком

Джамала показала фото младшего сыночка в компании тети и папы (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Оказалось, что вместе с певицей в Турции отдвхвет ее родня – семья и племянницы: Эдие и Альмина. Счастливых малышей она показала на пляжном фото. "Сегодня супер семейный день", - подписала она фото сестры с малышом Селим-Гираем на руках.

Так выглядит любовь: Джамала впервые показала младшего сыночка и расрогала нежностью с братиком

Джамала показала племянников и старшего сына на пляже (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Также певица записала короткие душевные ролики, на которых Эмир-Рахман целует ножки младшего братика. "Так выглядит любовь", – подписала трогательное видео звезда.

Так выглядит любовь: Джамала впервые показала младшего сыночка и расрогала нежностью с братиком

Так выглядит любовь: Джамала впервые показала младшего сыночка и расрогала нежностью с братикомТак выглядит любовь: Джамала впервые показала младшего сыночка и расрогала нежностью с братиком

Джамала умилила трепетным отношением старшего сына к младшему (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что ранее Джамала обрадовала поклонников приятными новостями и своими наполеоновскими планами, а также показала лицо без косметики.

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