Как выглядит фигура Кайли Дженнер без фотошопа: в сети появилось "отрезвляющее" фото

Фотомодель и бизнес-леди 22-летняя Кайли Дженнер - одна из самых популярных среди сестер Кардашьян-Дженнер. При этом в начале 2020 года Кайли даже обогнала свою старшую сестру по количеству instagram-подписчиков. Если у Ким на данный момент 157 млн фолловеров, то у Кайли - 158 млн (и эта цифра постоянно растет). Похоже, что 22-летня красотка все же более интересна поклонникам “легендарного” семейства.

Кайли отлично знает, как привлечь к себе внимание. Модель уже давно вывела безотказную формулу успеха. Девушка с завидной регулярностью публикует фото в соблазнительных нарядах, демонстрируя свои пышные формы. Внушительное декольте и крупные бедра стали своеобразной “визитной карточкой” внешности сестер Кардашьян-Дженнер. Что и говорить, если Ким Кардашьян застраховала свою выдающуюся “пятую точку” на 21 млн долларов!

И все же в комментариях к постам Кайли очень часто можно встретить недоверие со стороны фолловеров. Многие сомневаются, действительно ли в реальной жизни Дженнер выглядит настолько потрясающе. Как выяснилось, эти подозрения возникли не на пустом месте. На днях в сети случайно появилось очередное провокационное фото, которое уличает молодую бизнес-леди в чрезмерной любви к ретуши фотографий. При этом случайно “подставила” свою младшую сестру Кортни Кардашьян.

Кортни Кардашьян и Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kimkardashian)

Так, на своей instagram-страничке в разделе сториз Кортни опубликовала милое фото с Кайли. Сестры обнимают друг друга, Кортни даже пытается поцеловать Кайли… Однако поклонники красоток мигом обратили внимание на формы Кайли Дженнер. И пришли в недоумение.

На снимке отчетливо видно, что Кайли выглядит “плоской” и даже заметно похудевшей. На десятках фан-страничек семейства Кардашьян поклонники задаются вопросом - “Куда же поделись знаменитые формы Кайли?”

Пышнотелая Кайли (фото: instagram.com/kyliejenner)

Хотя следует отметить, что это не первый раз, когда в сети появляются снимки "реальной Дженнер". В сеть время от времени проскальзывают скрины видео или сториз, на который младшая из сестер Кардашьян “на себя не похода” и выглядит значительно меньше тех форм, которые показывает на своей странице.

Смотрите также: Топ-5 звезд, которые смогли похудеть на десятки килограммов и восхитили кардинальным преображением.