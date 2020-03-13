Выглядит на 23: Дженнифер Лопес поразила сеть молодостью и красотой

Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Звезда словно молодеет!

Дженнифер Лопес вновь удивила сеть своим цветущим внешним видом. Звезда сейчас участвует в записи шоу World of Dance, а потому эффектных образов на ее странице стало еще больше. Так, недавно она показала сразу два лука, которые покорили поклонников. А сегодня, 13-го марта, певица вновь заставила всех усомниться в том, что ей в этом году исполнится 51 год.

Лопес не устает восхищать поклонников (фото: instagram.com/jlo)

На фото Дженнифер позирует в дерзком молодежном образе, который составили голубые джинсы с ремнем с массивной пряжкой, а также белая вязаная кофта с черными полосами. Разбавили кэжуал-лук золотистые украшения: серьги, а также множество колец. А настоящей изюминкой образа стала прическа – своеобразная вариация давно обожаемой всеми «луковки». Часть волос звезды уложена мягкими волнами, а часть собрана на макушке в два пучка.

Маникюр Джен мгновенно стал трендовым (фото: instagram.com/jlo)

Макияж Лопес в натуральных тонах с золотистым сиянием артистке сделали так удачно, что она буквально «помолодела» лет на 20. По крайней мере, именно так посчитали подписчики звезды, которые принялись писать ей комплименты и слова восхищения.

Тебе точно 50?

Восхитительная и красивая женщина

Просто идеальна!

Я просто в восторге от твоего образа и твоей прически!

Ты просто невероятна, Дженнифер!

Она выглядит на 23

Самая красивая женщина в мире

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/jlo)

К слову, в последнее время звезда часто использует в своих образах «молодежные» приемы, которые мгновенно становятся трендовыми. К примеру, для прошлого выхода ей сделали с ярко-желтый маникюр. Лук уже успел облететь все светские и модные порталы, призывая девушек взять на вооружение цвет и форму ноготков. Так что все, кому нужны свежие идеи для безупречных рук, вдохновляемся!