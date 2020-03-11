ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

50-летняя Дженнифер Лопес восхитила молодым внешним видом в эффектных нарядах

Lite » Мода 11.03.2020 - 21:22
50-летняя Дженнифер Лопес восхитила молодым внешним видом в эффектных нарядах
Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Звезда примерила новые образы

Дженнифер Лопес на днях отметила годовщину предложения руки и сердца от своего возлюбленного – Алекса Родригеса. Пара порадовала сеть совместным роликом, а также необычным мини-фильмом, который запечатлел самые трогательные моменты их отношений. А после принимала поздравления со всех концов света. К слову, когда они планируют сыграть свадьбу, Дженнифер и Алекс так и не решили.

Сейчас же певица вновь окунулась в жизнь рабочую. Она показала несколько фото, где позирует в необычных стильных нарядах на шоу World of Dance. Заодно красавице удалось продемонстрировать свою безупречную форму и цветущий внешний вид.

50-летняя Дженнифер Лопес восхитила молодым внешним видом в эффектных нарядах50-летняя Дженнифер Лопес восхитила молодым внешним видом в эффектных нарядах

Дженнифер восхитила сеть цветущим внешним видом (фото: instagram.com/chrisappleton1)

Первый образ составили необычного кроя платье от Versace: с черным корсетом, тонким ремешком на талии и голубой рубашкой под ним, расшитой растительным орнаментом из бисера. А также босоножки на умопомрачительных шпильках, прямоугольной формы золотистые серьги и множество колец. Идеальным завершением к наряду стала гладкая укладка, макияж в нейтральных тонах, а также кислотного оттенка маникюр. Дженнифер показала фото вблизи, покорив своих поклонников молодым внешним видом. А в сториз опубликовала фото в полный рост – там она сумела показать и все достоинства своей фигуры.

50-летняя Дженнифер Лопес восхитила молодым внешним видом в эффектных нарядахВторой образ певицы (фото: instagram.com/chrisappleton1)

Второй образ получился не менее стильным: певица красуется в классическом твидовом костюме от Chanel в черно-белую клетку. Дополняют его масса аксессуаров – в духе культового дома: цепочек, жемчужных бус, серьг и подвесок с эмблемой марки. Макияж в этот раз ей сделали с выразительными коричневыми smoky eyes и чувственными губами, а волосы уложили легкой волной.

Этим фото певица поделиться не успела, оно пока появилось только на странице звездного стилиста по прическам Криса Эпплтона. Мастер известен работой со многими знаменитостями, включая Ким Кардашьян, Адель и Кэти Перри.

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами против травли в сети (видео) В бриллиантовом колье на голое тело: Бритни Спирс восхитила сеть пикантным образом
Новости Украины певецДженнифер Лопес
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь