Выглядит на 18! Виктория Бекхэм поразила сеть цветущим внешним видом

Виктория Бекхэм в сложные времена коронавируса ведет себя, как и подобает ее статусу супервумен. Она успевает заниматься детьми, организовывать их учебу, снимать поддерживающие видео, благодарить медработников с помощью соцсетей… А параллельно с этим вести собственный бизнес. В недавнем интервью для Vogue México она подробно рассказала о своем новом детище – бьюти-бренде Victoria Beckham Beauty.

«Я мама четверых детей и работаю 24 часа в сутки. Благодаря своему опыту в этой среде я знаю, что полезно, а также знаю много хитростей и хочу ими поделиться», – призналась 45-летняя звезда.

Виктория представила новую палетку (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Несколько часов назад она показала новинку коллекции – палетку теней для век в приглушенных песочных оттенках. Виктория сделала селфи, на котором и продемонстрировала их «в действии». То ли он золотистых бликов продуктов собственной марки, то ли благодаря уходовым средствам от этого же бренда, но выглядит супруга Дэвида Бекхэма просто невероятно. Гладкая кожа, молодой взгляд, пухлые губы… Поклонники звезды не могли оставить его без внимания, засыпав Викторию приятными словами. Отметив, в первую очередь, цветущий вид Виктории. А также, безусловно, ее наряд и саму новинку.

Викуля, очень красивая

Ты всегда будешь моим вдохновением. Я надеюсь стать однажды, как ты

Вау! Ты выглядишь на 18! Великолепная леди

Влюблена в твой свитер и палетку макияжа

Ты такая красивая

Это выглядит роскошно. Молодец! Мы все нуждаемся в красоте…

Я просто влюблена в тебя

Милашка

Комментарии к посту звезды (фото: принтскрин instagram.com/victoriabeckham)

«Как и все компании в настоящее время, в @VictoriaBeckhamBeauty мы ориентируемся в этих сложных новых обстоятельствах. Мы долго думали о приостановке нашего последнего запуска, но услышали наше сообщество красоты, когда они спросили нас, когда запускается новая палетка с шелковой текстурой, которую мы анонсировали на моем февральском шоу. И поэтому мы решили идти вперед и рады сообщить, что она здесь сегодня! Перейдите в сториз, чтобы узнать, как @valeriaferreiramakeup применяет ее перед вечеринкой #TeamVB несколько месяцев назад. Новая атласная отделка с позолоченными тонами привнесет свежую мягкую золотую изюминку и блеск в ваш макияж. И, мы надеемся, немного радости. 20% всех продаж пойдут на то, чтобы прокормить семьи в это трудное время…».