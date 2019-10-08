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"Вы мне льстите": стройная Маша Ефросинина забавно потроллила хейтеров

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.10.2019 - 10:36
"Вы мне льстите": стройная Маша Ефросинина забавно потроллила хейтеров
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая продемонстрировала отменное чувство юмора

Маша Ефросинина - настоящий пример для многих женщин, ведь 40-летняя ведущая постоянно восхищает своим чувством стиля, эффектными образами и точеной фигурой. Кроме того, у нее прекрасное чувство юмора, что очень помогает в жизни и на работе, да и поклонникам поднимает настроение. Так, недавно артистка поделилась забавной историей про своего мужа Тимура Хромаева. А новым фото в своем Instagram Маша дала ответ хейтерам, которые упрекают ее в излишней худобе и высоком росте, сравнивая с вешалкой.

Ефросинина опубликовала кадр, на котором запечатлена в стильном образе - бордовых брюках и горчичного цвета пиджаке в мелкую клетку, а также серебристых туфлях на каблуке. Теледива держится рукой за вешалку для одежды, поставив также на нее одну ногу.

"Дамы, называющие меня вешалкой, вы мне сильно льстите ..." - с юмором прокомментировала снимок Мария.

&quot;Вы мне льстите&quot;: стройная Маша Ефросинина забавно потроллила хейтеров

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Пользователи сети тут же принялись уверять ведущую, что она просто потрясающе выглядит и очень красивая, а те "дамы" просто ей завидуют.

  • Это у них жаба
  • Пожалуй лучшая из лучших
  • Отличное чувство юмора
  • А я в захваті
  • Выглядите просто замечательно
  • Я Вас обожнюю
  • Если и вешалка, то оооочень красивая
  • Они завидуют
  • Хотіла би я бути такою вєшалкою
  • Ну и дуры... Я бы хотела быть такой шикарной "вешалкой"
  • Машенька вы очень нежная и красивая
  • Маруся сама найкраща, плюнь на цых дам

&quot;Вы мне льстите&quot;: стройная Маша Ефросинина забавно потроллила хейтеров

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина разоткровенничалась о венчании с мужем. "Я думаю, что нам надо немого времени, и мы это обязательно сделаем", - пообещала ведущая.

Ранее Маша Ефосинина задалась важными вопросами на тему отношений между родителями и детьми.

"Обязательно сделаем": Маша Ефросинина разоткровенничалась о венчании с мужем Маша Ефросинина поделилась правилами своего перехода в холодный период
Новости Украины Маша Ефросининаведущая
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