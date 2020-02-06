Вторая мама: старшая дочь Миллы Йовович растрогала сеть заботой о новорожденной Оушан (фото)

Милла Йовович с мужем и дочками (фото: instagram.com/millajovovich)

Старшая дочка Миллы Йовович увлечена заботой о малышке Оушан

2 февраля счастливая Милла Йовович стала мамой в третий раз. 44-летняя актриса дала новорожденной девочке необычное имя Оушан. Позже Йовович сообщила поклонникам, что полное имя малышки - Оушан Ларк Эллиот Йовович-Андерсон. При этом это валлийское имя мальчика! А сложное большое имя было выбрано не просто так. Звездные родители рассчитывают, что когда девочка вырастет, она сможет выбрать имя по душе - сразу из трех предложенных (Оушан, Ларк или Эллиот). После рождения малышки актриса поспешила написать трогательный пост, в котором попросила фанов не беспокоиться - с ней и с ребенком все отлично. Однако звездная мама устала, поэтому обещала выйти на связь позже. Зато старшая дочь Йовович и и ее мужа, режиссера Пола Андресона показывает подписчикам фото своей сестренки.

Именно 12-летняя Эвер Йовович-Андерсон первой сообщила всему миру о долгожданном пополнении в семье. Девочка первой опубликовала на своей instagram-страничке серию фото, сделанных в родильной палате. Эвер решила не останавливаться и продолжает публиковать снимками с Оушан.

12-летняя Эвер с новорожденной сестрой

При этом кадры получились настолько трогательными, что поклонники Эвер тут же отметили, как сильно крошке Оушан повезло со старшей сестрой. Ведь теперь у крошки будет “две мамы” - Милла и Эвер.

И правда, 12-летняя Эвер буквально не выпускает сестренку из рук, всячески ухаживает и заботиться о ней.

Дети Миллы Йовович: Эвер, Оушан и Дэшиел

“Бдительность! Эвер всегда была примером удивительной старшей сестры. Она так отчаянно хотела встретить маленькую Оушан и позаботиться о ней. Она помогает во всем и успокаивает ее, когда она плачет. Удивительно видеть, как она ходит, обнимает ребенка и поет ей колыбельные песни. Мы крайне горды нашей старшей дочкой. Я уже вижу, что Оушан вырастет не с одной, а с двумя мамами в нашем доме! Ты лучшая, Эвер! Большое спасибо за твою помощь, мы тебя очень любим”, - оставила послание матери и отца 12-летняя Эвер.

Отметим, что у Миллы есть также средняя дочь - 4-летняя Дэшиел Эдан Андерсон. Именно в ее воспитании уже успела “попрактиковаться” старшая Эвер.

Фото в материале: instagram.com/evergaboanderson

Напомним, ранее плюс-сайз модель Эшли Грэм показала первые фото новорожденного сына.