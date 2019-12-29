Вся в золоте и камнях: Оля Полякова покорила "космическим" луком в финале Х-фактор 10

В субботу, 28 декабря состоялся грандиозный суперфинал юбилейного 10 сезона шоу Х-фактор. Победительницей проекта стала подопечная Игоря Кондратюка, 17-летняя Элина Иващенко, которая получила на 16 эфире самую большую поддержку зрителей. А вот звездные судьи и тренеры Настя Каменских и Оля Полякова устроили настоящую "модную битву" - и если жена Потапа выбрала черный латексный комбинезон, то Суперблондинка блистала в "золотом" образе.

Для эфира Оля выбрала золотистое мини-платье "металлик", усыпанное крупными драгоценными камнями. Облегающий наряд с откровенным декольте выгодно подчеркнул соблазнительные изгибы фигуры артистки, а та добавила еще "перчинки", позируя в эффектных позах. Снимками с выпуска звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Яркий лук Полякова дополнила собранными в высокий хвост волосами, массивными серьгами и ярким макияжем с акцентом на красные губы. Также она украсила лицо в районе глаз наклеенными блестящими звездочками, что смотрелось очень эффектно и необычно.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Мои дорогие!!! Как вам мой сегодняшний образ?" - поинтересовалась певица у фанатов.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Те не заставили себя ждать и засыпали Олю лавиной восторженных комплиментов в комментариях к публикации.

Гарна. Неперевершена

Классно

Шикарная куколка)

Наша любимая Королева!

Золотая вы наша! Образ просто великолепный!

Красотка

Попа как у Ким

Как всегда на высоте

Нормуль такая тётя.)

Така красотка

Такое впечатление ,что у вас с Каменских такая своеобразная война образов. Вы же обе прекрасны

Шикарный золотой образ!!! Наша Богиня самая лучшая!!!

у Вас всегда самые крутые наряды

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, ранее Оля Полякова засветила "бесконечные" ноги и похвасталась новым достижением.