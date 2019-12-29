ru
ua

Вся в золоте и камнях: Оля Полякова покорила "космическим" луком в финале Х-фактор 10

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Певица блистала в эффектном мини-платье

В субботу, 28 декабря состоялся грандиозный суперфинал юбилейного 10 сезона шоу Х-фактор. Победительницей проекта стала подопечная Игоря Кондратюка, 17-летняя Элина Иващенко, которая получила на 16 эфире самую большую поддержку зрителей. А вот звездные судьи и тренеры Настя Каменских и Оля Полякова устроили настоящую "модную битву" - и если жена Потапа выбрала черный латексный комбинезон, то Суперблондинка блистала в "золотом" образе.

Для эфира Оля выбрала золотистое мини-платье "металлик", усыпанное крупными драгоценными камнями. Облегающий наряд с откровенным декольте выгодно подчеркнул соблазнительные изгибы фигуры артистки, а та добавила еще "перчинки", позируя в эффектных позах. Снимками с выпуска звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Яркий лук Полякова дополнила собранными в высокий хвост волосами, массивными серьгами и ярким макияжем с акцентом на красные губы. Также она украсила лицо в районе глаз наклеенными блестящими звездочками, что смотрелось очень эффектно и необычно.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Мои дорогие!!! Как вам мой сегодняшний образ?" - поинтересовалась певица у фанатов.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Те не заставили себя ждать и засыпали Олю лавиной восторженных комплиментов в комментариях к публикации.

  • Гарна. Неперевершена
  • Классно
  • Шикарная куколка)
  • Наша любимая Королева!
  • Золотая вы наша! Образ просто великолепный!
  • Красотка
  • Попа как у Ким
  • Как всегда на высоте
  • Нормуль такая тётя.)
  • Така красотка
  • Такое впечатление ,что у вас с Каменских такая своеобразная война образов. Вы же обе прекрасны
  • Шикарный золотой образ!!! Наша Богиня самая лучшая!!!
  • у Вас всегда самые крутые наряды

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, ранее Оля Полякова засветила "бесконечные" ноги и похвасталась новым достижением.

Прыгал со второго этажа: знакомые Олега Винника рассекретили его тайны Олег Винник пройдет детектор лжи, чтобы узнать о своем влиянии на судьбы женщин
Читать все новости