Вся светится! Настя Каминских в кожаном экстра-мини поделилась своим счастьем

Настя Каменских успешно штудирувать радиостанции и телеканалы Мексике с презентацией своего нового хита "ELEFANTE", который за короткое время успел взорвать сеть и набрал с момента премьеры более 8 млн. просмотров на YouTube. Ее муж, продюсер и рэпер Потап поддерживает жену и сопровождает ее на встречах. Настя признает, что счастлива находиться в Мехико и рассказать всему миру о свом творчестве, ведь она не забывает о важной цели – получить "Грэмми"! Так, артистка поделилась своим новым эффектным образом, в котором посетила офис популярной испаноязычной музыкальной платформы Claro Música.

Певица предпочла короткую кожаную юбку, трендовую черную джинсовую удлиненную куртку с бахромой на рукавах и узором на спине, а также удобные белые массивные кроссовки. Настя широко лучезарно улыбается в камеру, позируя на залитой солнцем улице.

"Я так счастлива быть здесь и презентовать свою новую песню ELEFANTE! Дела идут очень хорошо и я так взволнована всем, что здесь происходит!" - призналась певица.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники оценили образ Насти и ее стройные ножки, но особенно ем бросился в глаза ее счастливый вид.

Як завжди дуже позитивна, мила, щира! Так тримати!

Уматовая, просто

Красуня

Какие ноги

Анастасия, счастье Вам к лицу. Вы вся светитесь лучиками любви

Красотка

Ооочень красивая!

Сияющая красотка!

Как будто лет 17

Красотуля

Скриншот комментариев

В сториз Claro Música появилось несколько кадров, сделанных во время интервью Насти. В студии певица избавилась от куртки и оказалась в черной майке, которая подчеркнула ее сочные формы.

Настя Каменских (фото: instagram.com/claromusica)

Ранее Настя Каменских взволновала сеть образом в кожаном топе и облегающей юбке с крупным цветочным принтом.