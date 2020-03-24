ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вся в маму: Наталья Водянова показала редкие архивные фото дочери в честь ее дня рождения

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.03.2020 - 18:33
Вся в маму: Наталья Водянова показала редкие архивные фото дочери в честь ее дня рождения
Наталья Водянова с дочерью (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель трогательно поздравила Неву

Наталья Водянова – многодетная мама, которая воспитывает четырех сыновей, а также единственную дочь. Девочка, которую назвали в честь реки – Нева, часто фигурирует на странице звезды. Так что подписчики модели знают ее как активную, добрую, веселую и талантливую личность, которая любит ухаживать за цветами и домашним любимцем Галилео. А еще Нева очень похожа на своих маму и папу – британского лорда Джастина Портмана.

Вся в маму: Наталья Водянова показала редкие архивные фото дочери в честь ее дня рождения

Сегодня Нева отмечает 14-летие, и в честь такого события Наталья нашла весьма редкие кадры, на которых девочка позирует сама в разных локациях, а также с мамой и старшим братом. Красочные фото полной мерой передают жизнерадостный характер Невы. В подписи Водянова вспомнила и об остальных достоинствах девочки.

Вся в маму: Наталья Водянова показала редкие архивные фото дочери в честь ее дня рождения

Нева с Натальей и Лукасом (фото: instagram.com/natasupernova)

«Сегодня, 14 лет назад, в моей жизни появилось самое яркое солнце. Ты была настоящей радостью для всех вокруг тебе, и я так горжусь тем, кем ты становишься – ты единственная из нас, кто наиболее сознателен в отношении природы и животных, и постоянно вдохновляешь всех нас. Пусть твое доверие к воей цели и пути будет расти вместе с тобой. Желаю тебе обрести истинное счастье и любить свои испытания так же, как и твои хорошие времена. Люблю тебя бесконечно и надеюсь, что торт с кремом, который я делаю прямо сейчас, так же хорош, как и пахнет».

Вся в маму: Наталья Водянова показала редкие архивные фото дочери в честь ее дня рождения

Нева похожа на обоих родителей (фото: instagram.com/natasupernova)

Поклонники принялись восхищаться, какой Нева растет красавицей, и поздравлять девочку. Многие отметили, что она невероятно похожа на маму, а еще – что и сама Наталья выглядит, словно сестра Невы.

  • Красотка, вся в маму! Здоровья, любви, успехов
  • С днем рождения красавицу Неву! У моей дочки тоже сегодня день рождения! И вечером я тоже буду делать шоколадный тортик!
  • Вы самая классная мама на свете для своих детей, пример для подражания для многих девушек, дай Бог вам здоровья
  • Какие же вы красивые
  • Такой она у вас чудесный котенок! Пусть будет самой счастливой
  • Какие чудесные у вас все детки, а вы выглядите, как одна из них

Вся в маму: Наталья Водянова показала редкие архивные фото дочери в честь ее дня рожденияВся в маму: Наталья Водянова показала редкие архивные фото дочери в честь ее дня рожденияВся в маму: Наталья Водянова показала редкие архивные фото дочери в честь ее дня рожденияВся в маму: Наталья Водянова показала редкие архивные фото дочери в честь ее дня рожденияВся в маму: Наталья Водянова показала редкие архивные фото дочери в честь ее дня рождения

Комментарии к посту Натальи (фото: принтскрин instagram.com/natasupernova)

Все при деле: Наталья Водянова показала, чем занимается с детьми и мужем на карантине Идеально на весну: Наталья Водянова восхитила точеной фигурой в наряде трендового оттенка
Новости Украины Наталья Водянова
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь