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Вся в мамочку! Дочь Поляковой покорила ультратрендовым образом в коротком топе

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.07.2019 - 14:07
Вся в мамочку! Дочь Поляковой покорила ультратрендовым образом в коротком топе
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Маша Полякова позировала в веслосипедках и пиджаке

Дочь Оли Поляковой, Маша Полякова проводит лето с толком – девочка успела побывать в модельном лагере, причем в Греции, а потом в Украине, и теперь профессионально позирует для фото, выбирая исключительно выгодные ракурсы. Юная красотка также пробует свои силы в блогерстве и радует поклонников трендовыми аутфитами, снимая обзоры на летние новинки из своего гардероба. Так, на свежем снимке в Instagram Маша показала, как носить утрамодные в этом сезоне велосипедки.

Юная красавица позирует на открытой летней террасе ресторана у воды. На 14-летней девушке  черные велосипедки, короткий топ в тон и школьный удлиненный пидчак. Образ Маша дополнила стильными очками трендовой формы, на груди у нее красуется оригинальный кулон.

"Самые модные велосипедики в этом сезоне я предпочитаю носить со школьным пиджаком. А как носите их вы?" - поинтересовалась дочь звезды.

Вся в мамочку! Дочь Поляковой покорила ультратрендовым образом в коротком топе

 Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Фото определенно понравилось поклонникам – они отметили сходство Маши и ее знаменитой мамы, а также похвалили за умение выглядеть стильно и модно

"Очень стильно!", "Красотка в маму", "Шикарная", "Красивая девочка, вся в маму", "Дуже гарна і приємна дівчинка", "Вов, полегче!", "Очень классно выглядишь. Я бы, наверное, тоже так одела", "Маша, ты космос. Гарна як сонце", "Это очаровательно",  "Мамина копия", "Бомбезно", - делились впечатлениями комментаторы.

 

Скриншот комментариев

Напомним, что дочь Оля Поляковой засветила стройные формы и поделилась серьезным спортивным прогрессом.

Ранее, мама Маши, Оля Полякова в смелом розовом мини восхитила образом на Х-факторе. Певицу сравнили с  "куклой Барби". 

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Новости Украины Оля ПоляковаМаша Полякова
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