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Вся в белом и с цветами: Лилия Подкопаева взбудоражила сеть вдохновляющим обращением

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.08.2019 - 16:57
Вся в белом и с цветами: Лилия Подкопаева взбудоражила сеть вдохновляющим обращением
Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка покорила нежным образом

Украинская спортсментка и Олимпийкая чемпионка Лилия Подкопаева привыкла не часто баловать своих поклонником постав в Instagram. Гимнастка ждет появления на свет малыша от своего возлюбленного, бизнесмена Игоря Дубинского и находится на последних сроках беременности. Она уже воспитывает двух детей – премного сына Вадима и дочь Каолину от брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным. На протяжение своей беременности спортсменка публиковала фото в нежных образах и делилась с подписчиками философскими мыслями о жизненных ценностях. Свежий пост на странице в Instagram Лилии не стал исключением.

Гимнастка запечатлена в белоснежном удлиненном пиджаке с огромным букетом белых роз в руках. Ее волосы гладко аккуратно зачесаны назад и собраны в хвост. В ярком, но элегантном макияж акцент сделан на губы, а из аксессуаров – лишь сдержанные серьги-пуссеты.

Вся в белом и с цветами: Лилия Подкопаева взбудоражила сеть вдохновляющим обращением

Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

"Ели стоит выбор между "да" или "нет", выбирайте "да"! Сделайте это. Поцелуйте, обнимите, догоните, встретьтесь, скажите. И пусть выйдет ерунда, зато хоть попытались. Д.Д", - оставила она мотивирующий текст под нежным фото, добавив загадочные инициалы.

В комментариях к фото большинство поклонников согласилось с утверждением Лилии, правда, нашелся повод и для дискуссии. Также фолловеры в один голос отмечали, что гимнаста выглядит потрясающе.

  • Какая Вы красивая
  • Красивая
  • Шикарная!
  • Нежная, как и эти белые розы.
  • Неперевершена
  • Gorgeous
  • Сын спросил: папа, мне жениться или нет? Отец ответил: Нет. Почему? Спросил сын. - Потому что ты об этом спрашиваешь. Так что, дорогая Лиля, ваше изречение противоречит вековой мудрости.
 

Скриншот комментариев

Напомним, что Лилия Подкопаева покорила выходом в свет в стильной блузке-вышиванке.

Ранее Лилия Подкопаева очаровала нежным фото в белоснежном наряде на последних месяцах беременности

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