"Встретила бывшую": Дорофеева и Каменских зажгли в Баку в ярких нарядах

Украинские артистки - среди выступающих на фестивале "Жара"
В столице Азербайджана Баку проходит музыкальный фестиваль "Жара", на котором выступают и немало украинских артистов. Продлится он до 28 июля. Засветились там и Настя Каменских (да и без Потапа не обошлось), а также участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева.
На своей странице в Instagram последняя опубликовала красочные совместные фото с Настей, продемонстрировав их эффектные наряды для выступления. В подписи к публикации Дорофеева забавно назвала Каменских своей "бывшей".
Девушки эффектно позировали вдвоем у стенда фестиваля, а также сделали милое селфи с "поцелуйчиками" на камеру.
"Встретила бывшую на @zharafest", - прокомментировала Надя.
Фото: Надя Дорофеева и Настя Каменских в Баку (instagram.com/nadyadorofeeva)
Жена Владимира Дантеса выбрала для выхода на сцену дерзкий образ - бежевый кроп-топ и кожаную юбку в пол я высокой талией и пикантным разрезом на бедре. Дополнили аутфит колготки в сеточку и босоножки на каблуке, а также наброшенная сверху кожаная куртка.
Фото: Надя Дорофеева и Настя Каменских в Баку (instagram.com/nadyadorofeeva)
Каменских же вновь предпочла ультратрендовый в этом сезоне анималистичный принт. Певица позировала в облегающем малиновом платье с "тигровым" принтом. Изюминкой наряда являются объемные рукава и одно кокетливо оголенное плечо, а также откровенное декольте, подчеркивающее пышный бюст артистки.
Фото: Настя Каменских в Баку (instagram.com/kamenskux)
Несколько фото Настя выложила на своей Instagram-страничке. Завершают образ босоножки на шпильке и заколки в тон наряда.
"Я обожаю жаркие вечера", - призналась исполнительница.
Фото: Настя Каменских в Баку (instagram.com/kamenskux)
Совместные фото украинских красоток вызвало бурную реакцию у поклонников, которые оставили множество восторженных отзывов, называя их лучшими и восхищаясь нарядами артисток.
Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, расслабленная Настя Каменских блеснула трендовым луком в Баку - певица примерила стильный комбинезон с анималистичным принтом.
Ранее Настя Каменских соблазнила утренним фото в нижнем белье. Певица сфотографировала свое утреннее отражение в зеркале. На снимке Настя позирует в белом белье, а также с зубной щеткой в руке.