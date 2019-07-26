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"Встретила бывшую": Дорофеева и Каменских зажгли в Баку в ярких нарядах

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.07.2019 - 10:57
"Встретила бывшую": Дорофеева и Каменских зажгли в Баку в ярких нарядах
Фото: Надя Дорофеева и Настя Каменских (instagram.com/nadyadorofeeva)

Украинские артистки - среди выступающих на фестивале "Жара"

В столице Азербайджана Баку проходит музыкальный фестиваль "Жара", на котором выступают и немало украинских артистов. Продлится он до 28 июля. Засветились там и Настя Каменских (да и без Потапа не обошлось), а также участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева. 

На своей странице в Instagram последняя опубликовала красочные совместные фото с Настей, продемонстрировав их эффектные наряды для выступления. В подписи к публикации Дорофеева забавно назвала Каменских своей "бывшей".

Девушки эффектно позировали вдвоем у стенда фестиваля, а также сделали милое селфи с "поцелуйчиками" на камеру.

"Встретила бывшую на @zharafest", - прокомментировала Надя.

&quot;Встретила бывшую&quot;: Дорофеева и Каменских зажгли в Баку в ярких нарядах

Фото: Надя Дорофеева и Настя Каменских в Баку (instagram.com/nadyadorofeeva)

Жена Владимира Дантеса выбрала для выхода на сцену дерзкий образ - бежевый кроп-топ и кожаную юбку в пол я высокой талией и пикантным разрезом на бедре. Дополнили аутфит колготки в сеточку и босоножки на каблуке, а также наброшенная сверху кожаная куртка. 

&quot;Встретила бывшую&quot;: Дорофеева и Каменских зажгли в Баку в ярких нарядах

Фото: Надя Дорофеева и Настя Каменских в Баку (instagram.com/nadyadorofeeva)

Каменских же вновь предпочла ультратрендовый в этом сезоне анималистичный принт. Певица позировала в облегающем малиновом платье с "тигровым" принтом. Изюминкой наряда являются объемные рукава и одно кокетливо оголенное плечо, а также откровенное декольте, подчеркивающее пышный бюст артистки.

&quot;Встретила бывшую&quot;: Дорофеева и Каменских зажгли в Баку в ярких нарядах

Фото: Настя Каменских в Баку (instagram.com/kamenskux)

Несколько фото Настя выложила на своей Instagram-страничке. Завершают образ босоножки на шпильке и заколки в тон наряда.

"Я обожаю жаркие вечера", - призналась исполнительница.

&quot;Встретила бывшую&quot;: Дорофеева и Каменских зажгли в Баку в ярких нарядах

Фото: Настя Каменских в Баку (instagram.com/kamenskux)

Совместные фото украинских красоток вызвало бурную реакцию у поклонников, которые оставили множество восторженных отзывов, называя их лучшими и восхищаясь нарядами артисток.

  • Лучшие
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  • Красотки
  • Сладкие
  • Такие милахи
  • Красоточки!!!! Вы вчера так зажгли...уххххх
  • Дуже круте фото
  • Безумно красивые обожаю
  • Две красотки 
  • Две принцессы 
  • Класнючиеее
  • Красивые такие!
  • Самые горячие девчонки Украины 
  • САМЫЫЫЕЕЕЕ КРАСИВЫЕЕЕЕЕ В МИРЕЕЕЕЕ, ОБОЖАЮ
  • Какие вы потрясающие

&quot;Встретила бывшую&quot;: Дорофеева и Каменских зажгли в Баку в ярких нарядах

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, расслабленная Настя Каменских блеснула трендовым луком в Баку - певица примерила стильный комбинезон с анималистичным принтом.

Ранее Настя Каменских соблазнила утренним фото в нижнем белье. Певица сфотографировала свое утреннее отражение в зеркале. На снимке Настя позирует в белом белье, а также с зубной щеткой в руке.

Расслабленная Настя Каменских блеснула трендовым луком в Баку "Любимые девочки": Надя Дорофеева очаровала ультра стильным луком на встрече с подругами
Новости Украины Настя КаменскихНадя Дорофееваобраз
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