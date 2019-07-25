Расслабленная Настя Каменских блеснула трендовым луком в Баку

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица уже в Баку, там же и Потап

Настя Каменских сообщила своим поклонникам, что уже прибыла в Баку. Отметим, что с 25 по 28 июля в столице Азербайджана пройдет международный музыкальный фестиваль "Жара". Именно сегодня вечером, 25 июля, на сцене фестиваля выступит Каменских. Боле того, сегодня также состоится выступление группы Потапа "MOZGI" и коллектива "Время и Стекло".

Тем временем Настя активно готовится к своему выступлению. Певица посетила утром концертную площадку, чтобы проверить звук. Также Каменских не забыва показать поклонникам и свой образ дня!

Так, на своей instagram-страничке в разделе сториз Каменских опубликовала фото и видео, демонстрируя свой стильный образ. Украинские исполнительница позирует в трендовом комбинезоне с анималистичным принтом. Напомним, что этим летом в гардеробе любой модницы обязательно должно найтись место для комбинезона. Также не забываем, что анималистичный принт – это супертренд 2019 года.

Более того, свой образ Настя сопроводила еще двумя трендовыми вещями. Правда, прошлых сезонов. К примеру, поясная сумка, а также массивные белые кроссовки. Но эти вещи так полюбились модным блогерам, что перешли и в этот сезон.

Образ Насти довершают зеркальные солнцезащитные очки и наручные часы. Так что Каменских на пике стиля. Соответствующее видео появилось в twitter-блоге MyGlamWish.

При этом Настя отметила, что саунд-чек состоялся в 11 утра.

Стильная Настя Каменских в Баку (фото: instagram.com/kamenskux)

А вот на следующем снимке Настя показала свою тренировку в зале! Певица отметила, что это была кардио-нагрузка.

Настя показала "спортивное" селфи из зала. На снимке Настя немного взмокла.

Фото: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Настя Каменских соблазнила утренним фото в нижнем белье. Певица сфотографировала свое утреннее отражение в зеркале. На снимке Настя позирует в белом белье, а также с зубной щеткой в руке.

Примечательно, что исполнительница сопроводила свой пост полезной информацией. Каменских подробно расписала свой распорядок дня.