Вспыхнула искра: избранница экс-мужа Славы из НеАнгелов рассказала, как завязались их отношения

Любовь бывает непредсказуемой. Сегодня клянешься жене в чувствах, а завтра – расстаешься и влюбляешься в другую. Такое бывает часто, тем более в шоу-бизнесе, где жизнь просто кипит. В программе «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», новая пассия Эдгара Каминского призналась, где они познакомились, а молодая невеста Виктора Павлика заявила, почему в отношениях с артистом так хочет быть независимой.

Не так давно новость о том, что у Виктора Павлика появилась новая молодая возлюбленная, прогремела, как гром среди ясного неба. Ведь Екатерина моложе певца на 28 лет. Но девушка привыкла к стрессам, ведь работает концертным директором певца. Катя говорит, что не понимает женщин артистов, которые сидят дома или трудятся за 5 тысяч гривен, если можно работать с ним бок о бок. Сам Виктор тоже рад такому сотрудничеству.

«Если бы мы не понимали друг друга, то, наверное, мы бы и не могли быть вместе. Мы везде ездим вместе, едим вместе, ходим, посещаем концерты, на интервью она тоже рядом сидит. Хотя есть моменты, когда мне классно побыть в одиночестве», – рассказал Виктор Павлик в интервью «Зірковому шляху».

Иногда побыть в одиночестве любит и Екатерина. По ее мнению, это значительно улучшает отношения с любимым.

«В первую очередь нужно быть самодостаточной, что-то из себя представлять. Быть независимой. Это мои правила. Чтобы мужчина, не важно – Виктор это или не Виктор – знал, что женщина может сама справиться. Должно быть какое-то занятие параллельно, чтобы он знал, что не только им одним», – поделилась Екатерина Репьяхова.

Эдгар Каминский и Слава из «НеАнгелов» казались идеальной парой. Весть об их разводе всколыхнула весь шоу-бизнес, и пока одни перемывали косточки уже не супружеской паре, Эдгар устраивал свою жизнь и снова влюбился. На этот раз его избранницей стала Ольга Богатая. Роман этой пары развивался стремительно

«Мы познакомились на светском мероприятии в компании общих друзей. И на следующий день пошли в кино. Абсолютно случайным и спонтанным решением было всем пойти в кинотеатр. Не все, конечно, дошли после нашего вечернего праздника. А мы встретились там и вспыхнула искра», – призналась избранница Эдгара Каминского, Ольга Богатая в эфире канала «Украина».

Ольга Богатая

Так же стремительно развивается и ее карьера. Девушка организовывает различные мероприятия.

«Кроме того, что я директор Жана Грицфельдта и совладелица бренда, я также руководитель больших проектов. Мы создаем в Украине очень много разных ивентов. Один из них – детский благотворительный марафон, который мы сейчас готовим. Это начало нового национального детского движения бега в стране. На его создание меня вдохновил сын, это была его идея. В конце марафона мы покупаем дорогостоящее оборудование, которое будет стоять в каждом городе-миллионнике, и мы сможем тем самым помочь деткам-инвалидам», – отметила Ольга.