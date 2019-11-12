С улыбкой: Влад Яма высказался о конфликте с Лесей Никитюк

Результаты двенадцатого прямого эфира шоу Танцы со звездами 2019 вызвали немало споров в сети. Один и судей проекта Влад Яма сразу после четвертьфинала решил пообщаться с подписчиками в прямом эфире на странице в Instagram и ответить на их вопросы. Так, фолловеров интересовали не только страсти на главном паркете страны, но и образ жизни хореографа. Не обошлось и без вопроса о Лесе Никитюк, ведь в прошлом году Влад не жалел критики для ведущей.

Судья Танцев со звездами 2019 признался, что не болеет ни за одну пару, а даже если бы и имел фаворитов, то не сказал бы об этом вслух. Если говорить о 12-м выпуске, то Влада впечатлил квикстеп Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова.

На каверзный вопрос, снится ли ему Леся Никитюк, Влад заявил, что об участии теледивы в шоу у него остались только приятные воспоминания.

Фото: Влад Яма и Леся Никитюк (instagram.com/vladyama_official)

"Вспоминаю всегда с улыбкой приятной. Подготовку танцев вспоминаю. Мне кажется, все было классно!" - отметил хореограф.

Также судья Танцев со звездами 2019 проговорился о том, что отказался от мяса и чувствует себя прекрасно.

"Живу без мяса 13 дней. Рыбные продукты ем, мясные – нет. К удивлению, не очень-то и тянет. Постепенно происходят изменения в голове. Если раньше до тренажерного зала я был уверен, что надо (и тренер рекомендовал) есть мясо обязательно, то сейчас я спокойнее к этому отношусь", - заверил он.

Фото: Влад Яма и Леся Никитюк (instagram.com/vladyama_official)

От молочных продуктов животного происхождения Влад отказался довольно давно и не из-за проблем со здоровьем, а потому что это был его сознательный выбор.

"Молочку перестал употреблять достаточно давно. Молоко - кокосове, миндальное. Если есть возможность – это полезнее намного", - заверил он.

Что касается спорта, то в тренажерном зале хореографа можно увидеть не каждый день – он чередует тренировки с пробежками.

Фото: Влад Яма с тренером Андреем Хмицким (instagram.com/vladyama_official)

"Если понимаю, что просижу весь день, то утром стараюсь пробежать 5-7 км", - рассказал Яма.

Ранее Влад Яма рассказала о первом свидании с будущей женой Лилианой и признался, как растопил сердце красавицы.