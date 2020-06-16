Вслед за женой: Канье Уэст запускает собственную линию косметики и парфюмерии

Ким Кардашьян с мужем (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким вдохновила мужа на новый бизнес

Канье Уэст – один из самых успешных музыкантов, а также бизнесменов современности. Супруг Ким Кардашьян не раз возглавлял списки разнообразных авторитетных изданий за достижения на этом поприще. Теперь же он намерен идти дальше, посягнув на бьюти-террторию своей супруги.

Как и Ким Кардашьян, он намерен выпускать косметику по уходу за лицом и телом, а также парфюмерию и другие продукты. Канье уже начал оформление всех необходимых документов, чтобы заняться выпуском разнообразной продукции: от лаков для ногтей до гелей для бритья. Называться его бренд будет Yeezy. К слову, ранее он уже пытался делать нечто подобное: 3 года назад Канье уже занимался разработкой линии, но запуска линии поклонники так и не дождались. Теперь же, по всей видимости, он решил сделать вторую попытку покорить бьюти-олимп.

Канье вдохновился на новый бизнес (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, в династии Кардашьян-Дженнер многие занимаются выпуском косметики. Самой успешной в этом деле можно назвать Кайли Дженнер. 22-летняя знаменитость сумела раскрутить свой бренд Kylie до небывалых показателей. В прошлом году ей дали титул самой молодой миллиардерши с мире. Правда, вскоре его у девушки забрали. Тем не менее, косметика, а также продукты по уходу за кожей от Кайли пользуются невероятной популярностью. Линии она выпускает с периодичностью в сезон, делая исключения для особенных дат.

Косметика Ким пользуется огромной популярностью (фото: instagram.com/kimkardashian)

Бренд Ким Кардашьян KKW Beauty, под которым она выпускает косметику и парфюмерию – также очень успешный проект. Ким часто приглашает для своих коллекций других сестер, которые участвуют в разработке линий. А в одной из последних рекламных кампаний блистала с мамой – Крис Дженнер.

Еще одна сестра, которая собирается покорять бьюти-индустрию – Кендалл Дженнер. Правда, девушка пока что успела только объявить об этом миру. Но дальше регистрации торговой марки дело не дошло.

Ким сама рекламирует свой бренд (фото: instagram.com/kimkardashian)

Старшая из сестер – Кортни Кардашьян – также сказала свое слово в индустрии красоты, создав сайт о красоте и здоровом образе жизни Poosh. На портале есть масса полезной информации от самой знаменитости, а также от профессионалов бизнеса.

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Автор: Lite