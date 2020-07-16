Вслед за Ратаковски: 57-летняя Деми Мур перекрасилась в платиновую блондинку

Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)

Звезда кардинально поменяла стиль

Деми Мур – одна из самых знаменитых в мире брюнеток – удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. 57-летняяя кинодива, которая дос сих пор покоряет сеть своей красотой, показала фото, на котором позирует с удлиненным каре светлого оттенка. На такие перемены звезда решилась ради нового проекта. Деми сыграла одну из главных ролей в сериале "Дивный новый мир" (Brave New World), который представила стриминговая платформа NBC Peacock. Сериал снят по антиутопии Олдоса Хаксли, и Мур в нем перевоплотилась в Линду, мать главного героя Джона. Стоит отметить, что критики встретили новый сериал довольно прохладно.

Деми в образе блондинки (фото: instagram.com/demimoore)

Снимок с новой прической Мур опубликовала на своей странице в Instagram несколько часов назад, чем вызвала к своей персоне небывалый интерес. Одной из первых, к слову, отреагировала дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса – Таллула. «Твой блонд – это новая правда, которая была мне нужна, но я об этом не знала»,– написала под фото актрисы ее 26-летняя дочь. «Тебе идет», «Ты прекрасна», «Блонди, супер», – отозвались вслед за ней и другие подписчики.

Деми обожает свой сад (видео: instagram.com/demimoore)

В обычной жизни, похоже, актриса не собирается менять свой имидж. На днях она показала очередное видео, снятое в ее доме. На нем популярная голливудская актриса занимается своими цветами в саду. И это дело явно доставляет ей огромное удовольствие – звезда выглядит счастливой и умиротворенной. А к тому же – невероятно молодой. Деми надела простые шорты и футболку, а длинные волосы распустила по плечам. Фанаты оценили ролик массой приятных слов и «сердечек».