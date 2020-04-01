Во всем находить хорошее: очаровательная Настя Каменских зарядила позитивом

Артистка призвала использовать появившееся время для занятий спортом дома
Настя Каменских - деятельная натура, и во время карантина и сама не скучает и поклонников своих успевает развлекать. Певица устраивает концерты в прямом эфире, делится подборками интересных книг и фильмов, проводит онлайн тренировки каждый день и даже учит секретам красивого макияжа. Она призывает сохранять позитивный настрой и находить плюсы в любой ситуации.
К примеру, во время карантина можно использовать появившееся время для того, чтобы заняться спортом - конечно же, дома. Настя же готова активно помогать своими советами и видео тренировок, в которых она показывает, как прорабатывать разные участки тела и мышцы.
Каменских сопроводила публикацию милыми фото, на которых она запечатлена в ярком оранжевом свитшоте и с высоким хвостом на голове.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
"Я верю в баланс Вселенной, баланс чёрного и белого. И что в каждом событии нужно находить что-то хорошее. Сейчас у нас есть больше времени. Например, время, которое у нас уходило на переезд на работу - теперь можно использовать на спорт. Те, кто сегодня занимался со мной на онлайн-тренировке, вы большие молодцы! Я вас целую и обнимаю (на расстоянии, конечно же)", - поделилась своими мыслями и зарядом позитива звезда.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
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Фолловеры благодарят Настю за мотивацию и эффективные тренировки и не забывают оставлять комплименты ее красоте.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, Настя Каменских позабавила музыкальным "карантинным" скетчем в домашней обстановке - артистка на 5 языках обратилась к своим поклонникам и призвала сидеть дома.