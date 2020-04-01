Во всем находить хорошее: очаровательная Настя Каменских зарядила позитивом

Настя Каменских - деятельная натура, и во время карантина и сама не скучает и поклонников своих успевает развлекать. Певица устраивает концерты в прямом эфире, делится подборками интересных книг и фильмов, проводит онлайн тренировки каждый день и даже учит секретам красивого макияжа. Она призывает сохранять позитивный настрой и находить плюсы в любой ситуации.

К примеру, во время карантина можно использовать появившееся время для того, чтобы заняться спортом - конечно же, дома. Настя же готова активно помогать своими советами и видео тренировок, в которых она показывает, как прорабатывать разные участки тела и мышцы.

Каменских сопроводила публикацию милыми фото, на которых она запечатлена в ярком оранжевом свитшоте и с высоким хвостом на голове.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Я верю в баланс Вселенной, баланс чёрного и белого. И что в каждом событии нужно находить что-то хорошее. Сейчас у нас есть больше времени. Например, время, которое у нас уходило на переезд на работу - теперь можно использовать на спорт. Те, кто сегодня занимался со мной на онлайн-тренировке, вы большие молодцы! Я вас целую и обнимаю (на расстоянии, конечно же)", - поделилась своими мыслями и зарядом позитива звезда.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

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Фолловеры благодарят Настю за мотивацию и эффективные тренировки и не забывают оставлять комплименты ее красоте.

Эта тренировка была просто огонь, так я еще и от понедельник не отошла

Мне нравятся оба фото!!!

Красотка

Какая ты красивая

Мені дві подобаються, а взагалі ти на всіх фото красотка

Обе фотографии клёвые. Была очень крутая тренировка. Спасибо

Анастасия вы очень похорошели, замужество пошло Вам на пользу, пора думать про маленькую Настеньку))))

Такая куклёша. Лапочка просто

Вы прекрасны на всех фото

Настя, спасибо большое за тренировки!!! Сегодня было очень сложно!! Но как круто теперь

Мені 1. дякую за тренування, з Вами займатись одне задоволення. дякую, що допомагаєте ставати кращими

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских позабавила музыкальным "карантинным" скетчем в домашней обстановке - артистка на 5 языках обратилась к своим поклонникам и призвала сидеть дома.