"Всегда страшно": Регина Тодоренко заговорила о переменах в жизни

Регина Тодоренко тесно общается со своими поклонниками и часто снабжает подписчиков мощными мотивационными постами, которые затрагивают самые актуальные проблемы. Например, недавно она призвала фанов не откладывать ничего на завтра, а действовать сегодня и сейчас. Теперь же телеведущая решила поговорить о пользе перемен, которые часто пугают и настораживают.

Звезда считает, что любые изменения обстоятельств – это проверка на стойкость и огромныйстимул для развития и совершенствования.

"Когда в жизни происходят перемены, стоит ли их бояться?!?!? В Японии считается проклятьем фраза "чтоб ты жил во времена перемен". Я же считаю, что все новое на пользу. Это очередной раз дает возможность задуматься, а так ли ты крут, как считаешь, и также дает стимул развиваться, а не стоять на месте. Все новое всегда страшно и неисследованно, а наш мозг не терпит определенности и всячески пытается компенсировать и оправдать непонимание происходящего. Как только отпускаешь нажитые годами предрассудки, все получается", - заверила Регина.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Вдохновляющий текст она снабдила не менее мотивационным фото. Телеведущая в образе total white, состоящем из майки на тонких бретелях и юбке с высокой талией и поясом, "поднимает" тяжелую штангу над головой. Ее красноречивая мимика говорит о том, что дается это девушке весьма непросто.

Пост Регины взбудоражил ее поклонников. Одних больше заинтересовала физическая подготовка девушки, другие же поблагодарили за напутствие.

Ты что правда подняла ее

Регина, ты бомба! Больше добавить нечего!

Реги, красава. Сила в душе!

Всегда на позитиве.... Классс

Регина ты прям качек!

Красотка

Силачка

А ты сильнее, чем кажешься

Ты очень сильная

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Ранее Регина Тодоренко поделилась секретом счастливых и долгих отношений.