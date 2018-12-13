"Все слова уже сказаны": ALEKSEEV о тяжелом расставании с любимой

Фото: ALEKSEEV (instagram.com/alekseev_officiel)

Песня "Как ты там" посвящена именно этому сложному эпизоду в жизни артиста

Украинский певец ALEKSEEV (Никита Алексеев), который представил трогательный сингл "Как ты там", откровенно рассказал о расставании с любимой девушкой, с которой он был вместе более семи лет. Как отметил артист в интервью "КП в Украине", именно этому эпизоду в его жизни посвящена новая песня, поскольку все произошло совсем недавно.

"Мы расстались недавно. Песня "Как ты там" отзеркалила мое душевное состояние. Все так тесно переплелось..." - говорит артист.

Он признался, что долго скрывал их отношения, чтобы сберечь их, однако это ему не удалось. Впрочем, после того, как он выплеснул эмоции в песне, ему стало проще принять случившееся.

"Все те слова, что я написал, вся история - это мое откровение. Я исповедался перед сотней тысяч человек. Много лет хранил нашу с ней маленькую жизнь, оберегал от сторонних глаз, мыслей и комментариев, чтобы ничего не навредило, никто не помешал. А в итоге мы сами - главные герои - не смогли прийти к хеппи-энду. После того как я поделился, пришло обнуление. Принятие того, что история закончена, все осталось в прошлом. Песня "Как ты там" - как накопитель эмоций хранит в себе все несказанное. Когда я выхожу на сцену петь ее, переживаю все самые сильные чувства прошлого снова и снова", - рассказал ALEKSEEV.

Фото: ALEKSEEV (instagram.com/alekseev_officiel)

Певец решил не раскрывать личность бывшей возлюбленной, чтобы оградить ее от лишнего внимания. Он также поблагодарил всех, кто понял и поддержал его в такой непростой ситуации.

"Мне не хотелось делать наши отношения достоянием общественности, когда мы были вместе и тем более я не хочу, чтобы ее тревожили сейчас. Для меня важно передать не подробности нашей взаимосвязи, а состояние души сегодня, сейчас. И я увидел по комментариям, что очень многие поняли меня и то, что происходит в моей жизни. Они почувствовали это через слова, рассказ, через песню. Благодарен всем и каждому, кто не ищет виновных в этой истории, не пытается докопаться до сути, а просто стал моим другом, тем, с кем я разделил свои переживания. Это так ценно!" - поделился он.

Фото: ALEKSEEV (instagram.com/alekseev_officiel)

По словам музыканта, в их отношениях поставлена окончательная точка.

"Все слова друг другу уже сказаны. Я желаю ей только счастья", - сказал артист.

Напомним, что во время 12-го эфира Танцы со звездами ALEKSEEV спел во время выступления Мишель Андраде и Жени Кота.

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