"Время и Стекло" заявили о распаде? Сеть озадачена клипом Дорофеевой и Завгороднего

Фото: Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (instagram.com/nadyadorofeeva)

Дуэт выпустил ностальгический клип под странным названием

Надя Дорофеева и Алексей "Позитив" Завгородний девять лет радуют поклонников своим творчеством в качестве дуэта "Время и стекло". За это время артистам неоднократно приписывали роман, хотя у них давно есть официальные вторые половинки. А недавние фото в Instagram-профилях звезд заставили разгореться слухи о романтических отношениях с новой силой. Но на деле все оказалось совершенно иначе. Во вторник, 10 марта группа презентовала свой новый клип на песню "Навсегда/никогда", после которого в сети поползли слухи о распаде дуэта.

Так, в промо-ролике к видео на большом натяжном экране написана фраза "время истекло", на которую смотрят, взявшись за руки, Надя и Алексей. Полнометражный клип, длинною более, чем 4 минуты, был опубликовано на официальной странице "Время и Стекло" на YouTube. В кадре можно увидеть архивные моменты из жизни группы, бэкстейджи со съемок и памятные фрагменты закулисья, а само видео подписано как "Время истекло".

В клип Надя и Алексей смотря на происходящее на экране, окунаются в приятные воспоминания и улыбаются, правда, у певицы при этом на глазах проступают слезы. В конце видео Надя и Позитив обнимаются с творческой группой.

Видео: YouTube/Время и Стекло

Увидев клип, фаны начали предполагать, что видео стало последним для группы и скоро дуэт объявит о распаде, и очень расстроились. Пока сами артисты и продюсеры молчат и никак не комментируют информацию.

А может ви скажите нам правду... Да или нет....Потому что ми так замучаем себя, пожалуйста

Ножом по сердцу, но ребята решили разойтись. Очень жаль, конечно. Но у всех своя дорога

Нет, пожалуйста, только не конец

Всё? Группа распадается? Что это значит? Что значит этот клип? Что значит "время истекло"? ОБЪЯСНИТЕ ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ!

Нет, пожалуйста...только не распад

Скриншот комментариев (instagram.com/vremyaisteklo)

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