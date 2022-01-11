Время для семьи: Осадчая, Ребрик, Сумская и другие звезды на трогательных фото с родными

Череда зимних праздников считается временем для семьи и друзей. И звезды шоу-бизнеса следуют этой традиции. Бурная концертная и творческая деятельность отодвигается на второй план. А веселые игры, прогулки и путешествия с семьей выходят на первый.

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