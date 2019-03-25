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Вражда между Ким Кардашьян и Наоми Кэмпбелл: "королева инстаграма" ответила провокационным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.03.2019 - 17:56
Вражда между Ким Кардашьян и Наоми Кэмпбелл: "королева инстаграма" ответила провокационным фото
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким не собирается "отсиживаться в сторонке" и также отвечает Наоми

Негласная ссора между Ким Кардашьян и супермодели 90-х Наоми Кэмпбелл получила более весомые масштабы. При этом первой начала именно скандальная Наоми, которая известна своим вздорным характером. Так, необычная ссора между "королевой инстаграма" и всемирно известной моделью началась еще во время парижской недели моды. Тогда Кардашьян посетила Париж в провокационном наряде. Красотка блеснула пышными формами в уникальном комбинезоне с леопардовым принтом от французского дизайнера Azzedine Alaia 1991-го года.

Кардашьян выразила дань уважения именитому кутюрье, который умер в 2017 году.

Позже Ким вновь опубликовала новые фото – и вновь в комбинезоне от Alaia. При этом в еще более вызывающем варианте.

Эти фото возмутили Наоми Кэмпбелл, модель посчитала, что Кардашьян, во-первых, недостойна носить наряды от известного франзузского кутюрье. Во-вторых, она "копирует" выходы модели. Наоми поспешила опубликовать у себя в сториз фото с показа 90-х годов и подписать его "Вот это Alaia!".

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл в комбинезоне Alaia

Так начались "фото-перепалки" между Ким и Наоми. "Королева" постит фото в кутюрных нардах, а ей в ответ Наоми публикует старые фото с показов в этих же нарядах. Как бы намекая, что она более достойна представлять их.

Вскоре эту необычную ссору заметили СМИ и стали с нетерпением ждать, как же отреагирует Ким Кардашьян на нападки супермодели. И Ким не заставила себя ждать.

Так, на днях Наоми опубликовала архивное фото в платье бельевого стиля Versace 1996 года.

Вражда между Ким Кардашьян и Наоми Кэмпбелл: &quot;королева инстаграма&quot; ответила провокационным фото

И Ким примерила похожее платье от Versace…

"Наоми всегда", - загадочно подписала серию снимков Ким Кардашьян, сопроводив свой пост также эмодзи в виде сердечка.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян в плать от Versace (фото: instagram.com/kimkardashian)

 

Ким Кардашьян в плать от Versace (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, ранее Ким Кардашьян примерила зеленые волосы - необычное решение

Также до этого Ким Кардашьян в кутюрном мини-платье от Thierry Mugler покорила фанатов роскошными формами. 

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