"Возомнила себя всемогущей": Регина Тодоренко сделала неожиданное признание о своей изни

Регина Тодоренко и Влад Топалов сразу после пышной свадьбы в Италии, которая длилась целых три дня, отправились на отдых в Грецию. Молодожены также взяли с собой 7-месячного сына Михаила. Пара наслаждается солнцем и купаниями в бассейне, но все оказалось не так радужно, как на ярких кадрах. Регина пожаловалась поклонникам в Instagram на активные будни молодой мамы, но тут же сообщила, что ей нравится жить в стремительном насыщенном ритме.

Ведущая позирует в легком струящемся атласном платье оттенка мокко, шляпке-канатье и совершенно без косметики. Она красуется на фоне бассейна и пальм.

"Ребята, на этом фото у меня глаза в кучу, а как вы хотели?! Именно так выглядит мать 7-месячного парня, которая возомнила себя всемогущей, типа за сыном присмотрела, мужу угодила, поработать успела и свадьбу сыграть. Не исключаю, что можно и по-другому, но я привыкла жить в таком темпоритме. Опытные родители, ответьте, как вы расслабляетесь? Мне пока помогает пляж, море, вкусная еда!" - призналась Регина.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники звезды начали делиться с ней своими секретами релакса, а также не упустили возможности похвалить деятельную и энергичную молодую маму.

"Красотка", "Вы гиперактивная. Я Вами восхищаюсь!", "Ты красотка! Будь счастлива", "Регина, восхищаюсь тобой! Хочу брать с тебя пример", "Восхищаюсь вами, такая хрупка, но при этом везде успеваете и такая успешная! Беру пример с вас!", "Ти героїня, Регіна", - восторгались ведущей комментаторы.

Скриншот комментариев

В сториз звезда показала, как ее муж резвится в бассейне с сыном, пока она расслабляется и плавает в свое удовольствие.

"Вот оно, идеальное утро! Мать отмокает, отец - на дежурстве", - с юмором прокомментировала она открывшуюся взору поклонников картину семейной идиллии.

Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном в Греции (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ранее Регина Тодоренко показала веселый бекстейдж подготовки к праазнику.

Муж Регины Тодоренко, Влад Топалов посвятил на свадьбе песню любимой женщине.