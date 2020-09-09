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Возлюбленная "Холостяка-10" раскрыла детали их знакомства и сделала признание об отношениях

Автор: Lite

Дарья Хлыстун озвучила подробности романа с Максом Михайлюком

Холостяк-10 Макс Михайлюк еще в июле признался, что не одинок – после скандального расставания с победительницей проекта Дашей Ульяновой, он сумел встретить свою любовь. Ею стала украинская модель Дарья Хлыстун. Макс устроил для любимой полет над ночным Киевом, а счастливое совместное фото разместил в Instagram, после чего на него и его девушку посыпался шквал вопросов. Молодые люди предпочитали отмалчиваться, но теперь Даша решилась раскрыть подробности знакомства с завидным женихом-летчиком.

На странице в instagram, в разделе "сторис" она ответила на вопросы любопытных подписчиков. Так, девушка призналась, что первая подписалась на Макса, а он проявил инициативу и написал ей. Также она раскрыла некоторые детали личного знакомства.

Фото: instagram.com/dasha_khlystun_

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"Я приехала на вокзал, а Макс меня встретил, накормил. Сидели общались, потом он подвез меня до гостиницы. На следующий день снова встретились поесть. И так началось общение", - призналась Даша.

Сейчас пара живет вместе. К слову, Даша посмотрела шоу Холостяк-10 с участием любимого уже после знакомства и общения с ним.

Фото: instagram.com/dasha_khlystun_

Кстати, после того, как отношения Макса с новой возлюбленной стали достоянием общественности, на девушку обрушился шквал нелестных комментариев. Недоброжелатели даже писали ей гадости в личные сообщения, сравнивая с победительницей.

Примечательно, что победительница проекта Даша Ульянова тоже не одинока. Он рассказала о щедром поклоннике, который оказался старше ее. Девушке комфортно рядом с любимым, а он балует ее дорогими подарками и оказывает всяческие знаки внимания.

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