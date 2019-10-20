Воздушный шар и поцелуй от Поляковой: Леся Никитюк весело отметила день рождения

Одна из самых популярных телеведущих Украины и настоящая народная любимица Леся Никитюк, которая недавно продемонстрировала смелый модный эксперимент, отмечает день рождения - 19 октября ей исполнилось 32 года. Шоувумен решила отпраздновать его ярко и необычно - на высоте.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала эффектный кадр, сделанный на воздушном шаре. Для полета Леся выбрала полосатую футболку, а теплую кофту завязала на поясе. Леди Ле позирует на фоне потрясающего вида с бокалом шампанского в руке и выглядит очень счастливой. Особой атмосферности снимку добавляет красная помада на губах знаменитости и красиво развевающиеся на ветру волосы.

"Счастливого дня рождения мне", - кратко подписала фото Никитюк.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

К слову, в кадр также попала мужская рука, которая держит телефон.

Звездные коллеги и поклонники Леси поспешили осыпать ее поздравлениями и душевными пожеланиями в комментариях.

"С Новым Годом, Дорогая!!!" - написала Снежана Бабкина.

"Дорогая @lesia_nikituk, как же здорово, что ты родилась! Ты такая сильная, смелая, отважная, и с огромным сердцем! Красавица, будь здорова,счастлива востребована и конечно пусть все обязательно произойдёт. Обожаю", - поздравила Лилия Подкопаева.

"С Днём рождения Богиня ламината", - Илона Гвоздева.

"с днём рождения, Леди Ле", - присоединилась Элина Свитолина.

Самая позитивная, с днем твоим рожденья любви красотка

Лесічка З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, ТИ В НАС НАЙКРАЩА ЗІРОЧКА ЛЮБИМО

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ) ОСТАВАЙТЕСЬ ТАКОЙ КЛАССНОЙ ВСЕГДА

всегда новых планов и целей. Везде мужского внимания

Вітаю бажаю щастя міцного здоровя.Великого і взаємного кохання.І всього самого самого най кращого

Красуне,з Днем Народження

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

А вечером веселье продолжилось - ведущая устроила пышную вечеринку в ресторане, куда пригласила множество друзей. Среди них была и "королева ночи" Оля Полякова со старшей дочкой Машей. Конечно же, певица спела для именинницы - и Маша тоже! Однако самым ярким событием стало вручение праздничного торта - Полякова весьма необычно поздравила свою подругу, наградив ее страстным поцелуем в губы!

Видео: (youtube.com/Glam Wish)

Отметим, что виновница торжества блистала в белоснежном мини-платье в духе 80-х, украшенное блестками - со складками и разрезом на юбке, а также глубоким декольте.

Маша Полякова спела для именинницы хит Рианны "Diamonds". Никитюк сначала пошутила в своем стиле: "Меня поздравляет дочь Поляковой! Вот это я уже старая", а позже присоединилась к девочке.

Видео: (youtube.com/Glam Wish)

Напомним, Леся Никитюк в кожаных ботфортах вызвала фурор кокетливым образом.

Ранее Лесю Никитюк "застукали" за странным занятием в неожиданном месте.