Вова меня очень балует: возлюбленная Остапчука рассказала об отношениях с ведущим

Фото: Владимир Остапчук и Кристина Горняк (instagram.com/vova_ostapchuk)

Кристина отметила, что Владимир очень заботливый и внимательный мужчина

Владимир Остапчук довольно быстро после развода с женой и матерью своих двоих детей Еленой Войченко закрутил новый роман, однако не спешил раскрывать личность своей избранницы. И вот на днях время пришло и телеведущий наконец публично представил свою любимую девушку Кристину Горняк. Она работает нотариусом. а познакомились они на свадьбе ее подруги в Италии. В интервью Viva Кристина рассказала о том, какой Владимир партнер и почему они решились рассекретить свои отношения.

По словам девушки, это не была любовь с первого взгляда.

"Любви с первого взгляда у нас не было. Мы прошли все прекрасные постепенные этапы: знакомство, дружба, симпатия и пришли в любовь", - отметила она.

При этом пристального внимания или негатива в свой адрес со стороны поклонников Остапчука Кристина не боится.

"Нет, не боюсь! У Владимира очень благодарная аудитория, добрые подписчики и зрители. Плюс, я в себе как в личности полностью уверена, так что бояться нечего. Сравнивать — это вообще неблагодарное дело. А в сложный момент, вдруг он случится, мы обещали держаться за руки и поддерживать друг друга", - поделилась Горняк.

Фото: Владимир Остапчук и Кристина Горняк (из личного архива)

Избранница шоумена поведала, что он очень внимательный мужчина и часто ее балует.

"Вова меня очень балует, за что я его благодарю. Задаривает цветами, внезапно привозит кофе в контору (Кристина работает в собственной нотариальной конторе, — прим. ред.), если знает, что я устала. А также может слетать в другую страну в секрете от меня за милым подарочком, услышав, что я его себе приглядела. Он прекрасный мужчина! Очень заботливый и внимательный. Комфортный в быту, очень веселый и позитивный. Смех и стеб друг над другом у нас приветствуется. Он абсолютно не звездный, каким многие считают", - говорит Кристина.

Девушка уверена в себе и готова столкнуться с любой реакцией в сети.

"Никак не реагировала, старалась эту тему пропускать. Внимание со стороны — это хорошо, но главное, чтобы я была интересна также своими личными качествами. Мне точно есть чем удивить и что показать! Я стараюсь развиваться каждый день и транслирую позитивный взгляд и настрой на жизнь. Так что следите, дальше будет много интересного!" - заверила возлюбленная Остапчука.

Фото: Владимир Остапчук и Кристина Горняк (из личного архива)

Отметим, что пара стала жить вместе совсем недавно, в мае этого года. До этого они лишь встречались.

На вопрос о том, похожа ли Кристина на его бывшую супругу Елену Владимир ответил, что не видит смысла их сравнивать.

"Бытуют разные мнения... Бытует мнение, что мужчины не любят мыть посуду. Я, наоборот, обожаю и с удовольствием это делаю. Поэтому не считаю, что здесь должно быть какое-то бытовое мнение про типаж девушек. Да, мне нравятся худенькие, красивые, такие, как Кристина, девушки. Я не считаю, что они с Еленой похожи друг на друга. Поставьте две фотографии рядом и вы поймете, что это абсолютно два разных человека. Кроме всего прочего, это два абсолютно разных человека, абсолютно разные женщины. Но я повторюсь: я никогда не сравниваю людей и отношения! Если кто-то думает, что они в чем-то похожи, это их право", - заявил ведущий.

Фото: Владимир Остапчук и Кристина Горняк (из личного архива)

Ранее Потап рассказал, как Владимир Остапчук своими шутками обидел Дана Балана, Тину Кароль и Дмитрия Монатика.

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Автор: Марина Настевич