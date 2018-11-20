"Вот это улыбка": Брежнева восхитила рок-образом в стиле 80-х

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

При этом Брежнева позирует в одной только курточке

Известная исполнительница Вера Брежнева, которая вместе с другими украинскими певицами вошла в рейтинг самых сексуальных женщин России, порадовала поклонников новым стильным образом. Интересно, что в целом образ Брежневой вдохновлен бунтарским духом 80-х. Отмечается, что недавно певица посетила Нью-Йорк, где и было сделано это фото. В "большом яблоке" у певицы прошла яркая фотосессия специально для всемирно известного бренда Moschino.

"Казалось бы, совсем недавно была в Нью-Йорке, а уже событий столько прошло... как быстро летит время", — подписала свое фото в сети instagram Вера Брежнева.

Стильная Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Так, на Брежневой — стильная кожаная косуха Moschino в стиле оверсайз, обильно декорированная золотыми цепями. Из аксессуаров — массивный чокер и круглые серьги указанного бренда. Волосы певицы крупными локонами падают на плечи.

Получился образ такой себе "рок-звезды". Отметим, что эстетика 1980-х — безоговорочный тренд нового сезона осень-зима 2018-19, который не потеряет своей актуальности даже летом 2019 года.

Поклонники певицы оставили под ее фото буквально сотни восторженных отзывов на тему ее нового образа.

"Красавица, конечно! Мне нравится эта куртка", — пишет mueller_olga.

"Какая классная куртка на вас", — соглашается shinara.k.

"Сколько добра в каждой фотографии! Олицетворение женственности, красоты и мудрости", — восхищается anastasiya21.11.86.

"Какая вы обворожительная", — отмечает rimma8521.

"Прекрасная Вера", — подчеркивает alena_skabina.

"Локоны! У меня такие не получаются", — признается lizaivanova267.

"Какая ты здесь хорошенькая! Красавица просто!" — пишет alyona.massage.spb.

"Вера, вы потрясающе выглядите! Просто пример для подражания!" — восхищается yulechka.v.

Скриншот комментариев: instagram.com/ververa

Вера Брежнева для Moschino (фото: instagram.com/ververa)

Напомним, ранее Брежнева уже приятно удивляла фанатов стильным нарядом. При этом некоторые поклонники певицы даже перепутали ее с дочкой Соней, которая необычайно похожа на свою звездную маму.

Кроме того, до этого Брежнева поделилась трогательным фото с дочкой.

Вера Брежнева: биография (видео: РБК-Украина)