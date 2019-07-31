"Вот это растяжка!" Лилия Ребрик впечатлила акробатикой в гамаке

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая показала, как проводит время на даче

Лилия Ребрик много и плодотворно работает, поэтому каждую возможность отдохнуть и посвятить себя близким она используется незамедлительно. Телеведущая и актриса признается, что бытовые дела доверяет профессионалам, а в это время старается провести время с семьей, а если повезет и выпадет пару свободных дней подряд – отправиться на отдых с мужем Андреем Диким и дочками Полиной и Дианой. Кроме того, буквально перед новым годом теледиве удалось осуществить мечту – обзавестись собственной дачей, куда она с удовольствием теперь выбирается.

На instagram-страничке Лилия показала расслабленный фотосет в гамаке на зеленой лужайке, а также восхитила поклонников растяжкой – звезда продемонстрировала чудеса акробатики в подвешенном состоянии!

Ведущая призналась, что случайно обнаружила в плотном графике один выходной и решила этим воспользоваться.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Коли забула, що в липні 31 день і несподівано видався вихідний", - подписала серию задорных снимков на природе знаменитость.

Поклонники Лилии тут же обратили внимание на ее отличную физическую форму и сделали комплимент гибкости звезды.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"4 фото. Проскочила думка...штании зараз трiснуть", - написала одна из поклонниц ведущей под кадрами. Лилия поспешила ее успокоить: "Джинси не постраждали!"

Скриншот комментариев

"Ви дуже красива і неймовірно емоційна. Фото прямо заряджають позитивом", "Гарна,спортивна,сексуальна жіночка.Так тримати!", "Я обожнюю вашу родину! Ви приклад для всiх", "Вот это у Вас растяжка! Когда только успеваете ее поддерживать!" - интересовались комментаторы.

Скриншот комментариев

Напомним, что Лилия Ребрик восхитила эффектной фотосессией в поле, примерив венок из трав и цветов.

Ранее Лилия Ребрик в оригинальном платье показала жаркие танцы с мужем на свадьбе родственницы.