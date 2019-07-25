"Произведение искусства": Лилия Ребрик очаровала красотой в изысканной вышиванке

Телеведущая продемонстрировала очередной образ в вышиванке
Телеведущая Лилия Ребрик и дня не проводит, чтобы не порадовать своих поклонников новыми яркими образами. Напомним, что Ребрик является телеведущей на утреннем шоу "Ранок з Україною" на телеканале "Україна". И в рамках каждого нового эфира примеряет новые образы. На этот раз телеведущая появилась перед камерами в яркой вышиванке с богатым цветочным орнаментом.
Так, на своей instagram-страничке Ребрик опубликовала новую серию фото в ярком образе. На телеведущей – белая юбка-карандаш, а также белая рубашка-вышиванка с воздушными рукавами. При этом рукава и передняя часть рубашки богато декорированы разноцветной вышивкой и народными узорами.
На ножках – туфли на шпильке насыщенного синего цвета. Из аксессуаров – серьги с синими бусинками. Волосы собраны в эффектную прическу за затылке с двумя выпущенными прядями.
Стильная Лилия Ребрик в вышиванке (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Свой пост Лилия, как обычно, сопроводила информативным комментарием. На этот раз актриса и телеведущая поделилась мыслями на тему белого цвета в женском гардеробе.
"Кажется, нет женщин, каким бы ни подходил белый цвет! Цвет нежности, надежды, утверждение того, что все обязательно будет хорошо, сила и энергия вашей красоты! Мы сегодня в эфире "Ранок з Україною" именно говорили о том, как краски влияют на жизнь людей! Для меня белый - просто магический! А какие цвета вам дают энергию в жизни? Какие краски выбираете вы - в одежде, в доме, вокруг?" – пишет Ребрик, обращаясь также и к своим поклонникам.
К слову, сегодняшний утренний эфир Ребрик провела с украинским актером Михаилом Кукуюком.
Лилия Ребрик и Михаил Кукуюк (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Интересно, что Лилия также примерила и другой образ. Вместо белоснежной юбки – синие джинсы с потертостями на коленах. А вот вышиванка все та же, но образы по характеру совсем другие.
Лилия Ребрик в вышиванке (фото: instagram.com/ranok_ua)
Поклонники телеведущей поспешили прокомментировать ее новый образ:
Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik
Напомним, ранее Ребрик рассказала о пережитом стрессе на съемочной площадке. Телеведущая впревые проспала! А ведь у нее прямые эфиры. По словам Лилии, американские горки не сравняться с таким стрессом.
А до этого Лилия Ребрик покорила семейной идиллией в Турции. Напомним, что семья известной актрисы и ведущей совсем недавно вернулась из отдыха в Турции.