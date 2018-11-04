"Вот это проблемы у человека": в сети осудили пост Тищенко о выборе авто

Николай Тищенко. Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

Известный украинский ресторатор подвергся критике

Николай Тищенко опубликовал на свою страницу в Instagram пост, в котором попросил у подписчиков помочь в выборе авто, которую одна из украинских компаний решила представить ресторатору в пользование на год.

"У меня проблема. Необходима ваша помощь. Компания Мерседес-Бенц предложили мне любое авто на год. Я не могу выбрать модель. Сделаю как скажет большинство из S класс, GLE или EQC. Пишите!" - написал в своем микроблоге Тищенко.

Скриншот: instagram.com/nikolaytyshchenko

Однако подписчиков Николая разозлил данный пост. Фолловеры посчитали, что непростительно публиковать такое в сложное для Украины время.

"Вот это проблемы у человека!", "А у меня проблема, муж один работает, меня не берут на работу, так как ребёнок часто болеет, стоимость проезда подорожала, булка хлеба стоити 14 грн, каша пшеничная 10 грн, киллограм мяса 120 грн, садики, шмадики и так далее. Я знаю, что сейчас посыпятся комменты, типо: кто на что учился и так далее, ну так живет большая часть нашей "любимой страны". И я считаю, что это не хорошо в нынешнее время писать такое... Вы безсомненно хороший человек, и телеведущий и ресторатор, ну это как то не красиво", "У меня шок", - пишут блогеры.

Напомним, ранее квартальцы жестко высмеяли выступление Тищенко на Танцах со звездами.

Также мы писали, что выступление Николая Тищенко на "Танцях з зірками" вызвало неоднозначную реакцию в сети.

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