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"Ось це проблеми у людини": в мережі засудили пост Тищенко про вибір авто

Lite » Зірки 04.11.2018 - 07:17
Микола Тищенко. Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko
Микола Тищенко. Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

Відомий український ресторатор піддався критиці

Микола Тищенко опублікував на свою сторінку в Instagram пост, в якому попросив у передплатників допомогти у виборі авто, яку одна з українських компаній вирішила представити ресторатору в користування на рік.

"У мене проблема. Необхідна ваша допомога. Компанія Мерседес-Бенц запропонували мені будь-яке авто на рік. Я не можу вибрати модель. Зроблю як скаже більшість з S клас, GLE або EQC. Пишіть!" - написав у своєму мікроблозі Тищенко.

&quot;Ось це проблеми у людини&quot;: в мережі засудили пост Тищенко про вибір авто

&quot;Ось це проблеми у людини&quot;: в мережі засудили пост Тищенко про вибір автоСкріншот: instagram.com/nikolaytyshchenko

Однак передплатників Миколи розлютив цей пост. Фолловери порахували, що непростимо публікувати таке в складний для України час.

"Ось це проблеми у людини!", "А у мене проблема, один чоловік працює, мене не беруть на роботу, так як дитина часто хворіє, вартість проїзду подорожчала, булка хліба стоити 14 грн, каша пшенична 10 грн, кілограм м'яса 120 грн, садки, шмадики і так далі. Я знаю, що зараз посипляться коменти, типо: хто на що вчився і так далі, ну так живе велика частина нашої улюбленої країни". І я вважаю, що це не добре в нинішній час писати таке... Ви безсумнівно хороший чоловік, і телеведучий і ресторатор, ну це якось не красиво", "У мене шок", - пишуть блогери.

Нагадаємо, раніше квартальцы жорстко висміяли виступ Тищенко на Танцях з зірками.

Також ми писали, що виступ Миколи Тищенка на "Танцях з зірками" викликало неоднозначну реакцію в мережі.

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