"Вот это новость": стильная Джамала вызвала ажиотаж в сети появлением в популярном шоу

Джамала вызвала настоящий ажиотаж среди своих поклонников приятной новостью. Так, украинская певица рассказала, что снялась в одном из выпусков популярного шоу "Хто зверху?" на "Новом канале". Отметим, что проект выходит уже не первый год. Изначально его ведущими были Сергей Притула и Ольга Фреймут. На данный момент соведущей Притулы выступает Леся Никитюк, которая едва ли не каждый день публикует различные обновления со съемок нового сезона.

В рамках шоу в студию приходят украинские селебритис – мужчины и женщины делятся на две команды, выполняют различные задания, чтобы в итоге определить команду-победителя. И понять, "кто же сверху". Теперь в женской команде в одном из выпусков поклонники увидят и Джамалу.

Певица показала фото со съемок. На ярком кадре Джамала позирует с fashion-фотографом Соней Плакидюк, а также хореографом-постановщиком Ричардом Горном. К слову, Горн и Плакидюк – пара.

"Let's get ready to rrrrrumble", - подписала фото Джамала. Что переводится как – "приготовится к бою", такой фразой часто сопровождают начало боксерского турнира.

Джамала с Соней Плакидюк и Ричардом Горном на шоу "Хто зверху?" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Также примечателен наряд Джамалы. Певица блистала в ультра стильном наряде. На певице – красные брюки-клеш с оригинально оформленной зоной пояса. А также воздушная белоснежная блуза-топ с длинными рукавами.

Поклонники Джамалы пришли в восторг от такой новости.

"Если я правильно понимаю, то пора ждать "Хто зверху"?))"

"Только вчера смотрела истории Леси и думала, как будет круто, если Джамала придет на шоу. Уже сегодня вы там. Я счастлива. Жду!"

"Ааааааа, боже, приятная новость, уже в предвкушении выпуска"

"Класс! Вот это новость!"

"Да, это отличная новость! Успехов вам"

"Буду смотреть ради Джа"

"Неожиданно!"

Напомним, ранее Джамала заинтриговала волнительным заявлением. Певица призвала каждого "искать свое лето" - свое вдохновение.

Также до этого Надя Дорофеева, Позитив, Джамала и Дзидзьо показали архивные детские фото.