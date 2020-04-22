Я в восторге! Жена Брюса Уиллиса прокомментировала новое общее фото мужа и Деми Мур

Брюс Уиллис с Деми Мур и детьми (фото: instagram.com/demimoore)

Бывшие супруги порадовали новыми фото

Деми Мур продолжает демонстрировать фото с карантина, где фигурируют ее дети и бывший муж. В этот раз дружная семья устроила коллективное рисование. Деми, ее дочери с мужчинами, а также Брюс Уиллис расположились за общим столом с красками и бумагой. Сама актриса нарисовала забавного жирафа, которого продемонстрировала своим фолловерам. «Ночь семейного рисования», – написала звезда.

Деми Мур с семьей (фото: instagram.com/demimoore)

Фанаты остались в восторге от столь милых снимков. «Прекрасная семья», «Вы такие очаровательные», – пишут поклонники. Многие отметили также, что Брюс так и не сменил полосатую пижаму, в которой все семейство появилось на первых кадрах с карантина. «Сколько еще Брюс будет в этой пижаме?», «Он собирается переодеться за карантин?», – шутят они.

Разумеется, не обошлось и без упоминания странного поведения Крепкого Орешка, который оставил нынешнюю семью и ушел пережидать карантин с бывшей. Многие фолловеры отмечают, что выглядит семья очень мило, но вопрос о том, что происходит с нынешней супругой Уиллиса и его младшими детьми, так и остался открытым.

Где жена Брюса и младшие дети. Вы, ребята, заставляете всех гадать

Это мило, но где жена и двое маленьких детей?

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/demimoore)

Интересно, что Эмма Хемминг вновь не осталась в стороне от обсуждений. Она написала: «Я в восторге! Ох, и я пошлю Брюсу немного больше одежды как можно скорее». Фанаты оценили юмор верной супруги Брюса, отметив комментарий лайками, и принялись писать ей вопросы о странном поведении Уиллиса. Но Эмма, как обычно, оставила их без ответов.

Напомним, Брюс Уиллис и Деми Мур проводят карантин вместе с дочерьми и их парнями. Семья устраивает для подписчиков настоящие постановки. Они уже позировали в одинаковых пижамах, затем изображали общее чтение, теперь – совместное рисование. Похоже, члены знаменитого семейства отлично проводят время и явно не страдают от изоляции.