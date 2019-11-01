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Восточная принцесса: Леся Никитюк показала танец живота и заворожила гибкостью (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.11.2019 - 15:52
Восточная принцесса: Леся Никитюк показала танец живота и заворожила гибкостью (видео)
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Восточный танец от Леси Никитюк ее поклонники еще не видели

Леся Никитюк продолжает наслаждаться отдыхом в Египте, куда улетела несколько дней назад, чтобы продолжить отмечать день рождения (19 октября телеведущей исполнилось 32 года). В честь праздника Никитюк решила немного отдохнуть и набраться сил. Тем более что перед отъездом в Египет Леся как раз презентовала новое шоу “LeМаршрутка”. И даже назвала топ-5 реформ, которые реализовала бы первым делом на должности “Министра туризма Украины”.

Ну а пока что Леся изучает “туристический опыт” Египта. На жарком курорте телеведущая зря времени не теряет. Кроме постоянных походов в отельные рестораны, заплывы с маской и водолазной трубкой, Никитюк также посещает различные мероприятия. К примеру, телеведущая решила вспомнить об участии в шоу Танцы со звездами 2018. Только на этот раз, на отдыхе в Египте Леся принялась изучать танец живота. А помогала ей в этом профессиональная танцовщица.

Свои успехи Никитюк сняла на видео. Правда, вместо яркого наряда на Лесе - простые черные брюки и белая блузка. Не все получается гладко, но Леся явно старается.

Леся Никитюк показала, как учится танцевать восточные танцы

Кстати, в Египте Леся успевает также показывать свои бесчисленные яркие наряды. Особенным успехом у поклонников Леси пользуются платья с отметкой "сама шила"! К примеру, среди такие платьев - яркое лимонное и вечернее черное в горошек. При этом оба наряда декорированы романтичными воланами.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Стильная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Никитюк честно призналась, что набрала лишние кило. Телеведущая поправилась во время съемок новой программы.

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