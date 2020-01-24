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Восточная красавица: Катя Осадчая в платье за 2300 евро пленила роскошной фигурой

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.01.2020 - 09:56
Восточная красавица: Катя Осадчая в платье за 2300 евро пленила роскошной фигурой
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

От роскошного образа телеведущей не возможно оторвать взгляд

Телеведущая популярной украинской передачи о звездах шоу-бизнеса и светской жизни Катя Осадчая не так давно раскрыла в своем Instagram интригу о том, с чего начнется новый сезон "Світського життя" и показала первые кадры со съемочной площадки. Образ в восточном стиле поразил воображение поклонников, которые отметили, что стилисты не зря привнесли украинские нотки в наряд знаменитости, от чего лук только выиграл.

Катя Осадчая решила не останавливаться и недавно порадовала еще одним запоминающимся нарядом со съемок. На этот раз она выбрала платье из королевского красного бархата, украшенного сверкающими стразами.

Восточная красавица: Катя Осадчая в платье за 2300 евро пленила роскошной фигуройФото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

На фото ведущая запечатлена на фоне интерьера в восточном стиле, кокетливо позируя на камеру, она продемонстрировала глубокий разрез на платье, который обнажил ее ногу. В дополнение к платью Катя выбрала сверкающие серьги и два массивных кольца, ее голову украсил ободок со стразами.

"Рабочий марафон так быстро начался, что об отпуске напоминают только остатки загара. Но впереди много интересного и скоро премьера нового сезона "Світського життя", - поделилась Осадчая с подписчиками ее Instagram-страницы.

Восточная красавица: Катя Осадчая в платье за 2300 евро пленила роскошной фигурой

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Стоит отметить, что бренд платья, который Катя указала на своей странице известен по всему миру, и отличается довольно высокими ценами. Так, например, платье, которое продемонстрировала ведущая, производители оценили в 2360 евро.

Восточная красавица: Катя Осадчая в платье за 2300 евро пленила роскошной фигуройФото: (maisonangelann.com)

Поклонники высоко оценили такой роскошный образ и осыпали комплиментами свою любимицу:

  • Яка ти розкішна!
  • Очень вам идёт это платье
  • Ви така красуня. Витончена і розкішна
  • Какая же вы красавица!! Причем, чем старше, тем лучше!
  • Шикарная
  • Султана
  • Дуже пасує цей колір!!!
  • Супер
  • Зірка намбер 1
  • Ох, эти ноги)))
  • Ох, і Катруся
  • Очень красивое платье
  • Осадча,Нікітюк,Полякова, ми вже вивчили всі ваші анатомічні особливості
  • загар и королевский красный бархат! Роскошно!!!
  • Восточная КРАСАВИЦА !!!
  • Дуже гарно виглядаєте і сукня просто
  • Какая красотка. Катя вы шикарная

Стоит отметить, что не только с дорогими нарядами экспериментирует ведущая. Недавно она поразила кардинальной сменой имиджа, чем озадачила своих поклонников.

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Новости Украины Катя Осадчаясветская жизнь
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