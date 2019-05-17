Стильная Маша Ефросинина очаровала ярким неоновым "луком"

Особенно фолловерам понравились туфли телеведущей
Маша Ефросинина - одна из самых стильных телеведущих Украины и регулярно восхищает и поражает поклонников своим вкусом и эффектными нарядами. На новом фото, опубликованном в Instagram знаменитости, она продемонстрировала яркий весенний образ, который очень понравился фанам.
На снимке Маша поднимается вверх по ступенькам на фоне ярко-зеленой травы. Ведущая предстала в джинсах и элегантном плаще трех разных оттенков синего. Дополняют впечатляющий аутфит неоново-салатовые туфли на каблуке и солнцезащитные очки.
"В прыжке между дождем и солнцем ... #жизньвихрем", - прокомментировала Ефросинина.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Фолловеры пришли в восторг от эффектного наряда артистки - многих особенно впечатлили ее туфли. Они поспешили оставить восхищенные отзывы.
Напомним, Маша Ефросинина обратилась к матерям с важной просьбой. Она призывает каждого родителя быть другом своему ребенку и поддерживать его, особенно в сложный период сдачи ЗНО.
Ранее Маша Ефросинина поделилась жизненными уроками мудрой мамы.
Кстати, до этого Маша Ефросинина похвасталась кулинарными талантами 15-летней дочки Наны.