Стильная Маша Ефросинина очаровала ярким неоновым "луком"

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Особенно фолловерам понравились туфли телеведущей

Маша Ефросинина - одна из самых стильных телеведущих Украины и регулярно восхищает и поражает поклонников своим вкусом и эффектными нарядами. На новом фото, опубликованном в Instagram знаменитости, она продемонстрировала яркий весенний образ, который очень понравился фанам.

На снимке Маша поднимается вверх по ступенькам на фоне ярко-зеленой травы. Ведущая предстала в джинсах и элегантном плаще трех разных оттенков синего. Дополняют впечатляющий аутфит неоново-салатовые туфли на каблуке и солнцезащитные очки.

"В прыжке между дождем и солнцем ... #жизньвихрем", - прокомментировала Ефросинина.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловеры пришли в восторг от эффектного наряда артистки - многих особенно впечатлили ее туфли. Они поспешили оставить восхищенные отзывы.

"Туфли огонь"

"Такая красивая, неоновая"

"Маша красотка"

"Какой наряд.....мечта!"

"Ярко очень"

"Отличный лук"

"Вау, бомба!!!"

"Туфли!!!!! Аааа) Мария - вы мега-леди"

"Крутой образ. Если бы все одевались у нас так ярко и жизнь была бы веселей"

"Какая же красивая и душой и вообще:)))"

"Яркая Машенька)) Вы прекрасны"

"Очень красиво, необычно"

"Как стильно"

Напомним, Маша Ефросинина обратилась к матерям с важной просьбой. Она призывает каждого родителя быть другом своему ребенку и поддерживать его, особенно в сложный период сдачи ЗНО.

Ранее Маша Ефросинина поделилась жизненными уроками мудрой мамы.

Кстати, до этого Маша Ефросинина похвасталась кулинарными талантами 15-летней дочки Наны.