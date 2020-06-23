Восхитительна: похорошевшая Моника Беллуччи блистает в Париже в стильном образе

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Изучаем первый образ звезды после карантина

Моника Беллуччи совершила первый выход в свет после карантина. Звезда посетила парижскую выставку Jam Capsule, которая открылась в парке Ла-Виллет. Образ она выбрала в черных тонах, что весьма предсказуемо: Моника не раз признавалась, что этот оттенок один из ее любимых. Как обычно, она сделала ставку на женственность и изысканность. Итальянская дива надела комбинезон с подчеркнутой линией талии, длинными рукавами, расклешенными брюками и кокетливой деталью – длинным галстуком. В дополнение к нему она подобрала туфли-лодочки светлого оттенка. С помощью наряда она подчеркнула свою стройную фигуру и по-прежнему роскошный силуэт.

Новый образ Моники (фото: скриншот instagram.com/monica_bellucci_fun_page)

Макияж 55-летней актрисе сделали легкий, но продуманный до мелочей: с безупречным тоном, подведенными тонкой стрелкой глазами, растушеванными бровями и нежным оттенком помады. Отдельного внимания заслуживает прическа: волосы мастер собрал на затылке, а спереди выпустил несколько прядей, которые гармонично переплелись с небрежной челкой. С помощью бьюти-манипуляций профессионалов звезда зрительно помолодела лет так на десять. Выглядела она, как всегда, отлично, и с удовольствием позировала фотографам. По всей видимости, экс-супруга Венсана Касселя рада была воспользоваться возможностью выйти в люди.

Моника для глянца (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Напомним, карантин Моника провела на юге Франции – туда она отправилась, чтобы дети могли видеться с отцом, французским актером Венсаном Касселем. По словам актрисы, она провела эти дни в относительно спокойном и умиротворенном состоянии. Звезда следила за выполненим уроков своих детей, занималась домашними делами и разучивала сценарии. Сразу после окончания карантина она планировала выйти на сцену в одной из постановок – в последнее время она отдает предпочтение театру.

Ранее мы писали, что в последнее время Моника приняла участие во многих съемках для глянцевых изданий. Признанная красавица, по словам фанатов, заметно похудела и похорошела. Что ж, не поспоришь!

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Автор: Lite