Идеал красоты: 55-летняя Моника Беллуччи засветила роскошную грудь в пикантном наряде

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Звезда показала соблазнительную съемку

Моника Беллуччи в последнее время практически ничего не постит. Карантин знаменитая актриса провела с детьми на юге Франции, полностью отключившись от соцсетей и виртуальной жизни. В одном из недавних интервью она призналась, что посвятила себя домашнему режиму. 55-летняя звезда следит за занятиями детей, читает, готовится к премьере новой пьесы, которая состоится уже скоро. Поэтому каждое новое фото звезды в сети вызывает бурный интерес и восторг у ее поклонников.

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Правда, постит она их нечасто. Исключение составили лишь работы для глянцевых изданий, сделанные еще до изоляции. Фотосессии итальянская дива показывала поклонникам, не соблюдая хронологию. И сейчас иногда демонстрирует кадры в роскошных образах.

Несколько часов назад на ее странице вновь появился кадр, сделанный для Harper's BAZAAR Kazakhstan. Актриса примерила ярко-синий жакет с внушительным декольте, который подчеркнул ее пышные формы. Под ним надето только боди с кружевными вставками. Яркий макияж и гладкая укладка стали завершением к идеальному образу. В ответ на фото поклонники засыпали вечно молодую звезду комментариями:

Мое все!

Моя синяя любовь

Вау! Красивая

Моника, я люблю тебя

Прекрасна в любые времена

Любовь

Восхитительный образ

Красивая как всегда

Идеальна

Комментари к посту (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

К слову, в интервью данному изданию Беллуччи ответила на много провокационных вопросов. Оказалось, звезда не такая уверенная в себе, как кажется. «Я стараюсь к себе хорошо относиться, но иногда у меня возникает борьба с самой собой. Потому что, когда ты приходишь в этот мир, то постепенно раскрываешь все новые и новые стороны себя: свои слабости, реакции на жизненные события. На самом деле я очень хрупкая и ранимая. Но это часть меня, и я должна ее принимать», – призналась Моника. Насчет ее бьюти-ритуалов все оказалось просто. «Иногда я люблю заняться пилатесом, поплавать в бассейне. Что касается лица, я просто наношу крем и легкий макияж». А вот на вопрос, как она справляется с предательством и умеет ли прощать, она сказала: «Конечно же, я прощаю. Но и не забываю».

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Автор: Lite