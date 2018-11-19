Вопрос Екатерины Кухар о Танцах со звездами вызвал бурю обсуждения в сети

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Зрители Танцев со звездами 2018 разделились на несколько враждующих лагерей

Эффектная член жюри Танцев со звездами Екатерина Кухар одним только вопросом спровоцировала бурю обсуждения на своей instagram-страничке.

Отметим, что 13-й эфир Танцев со звездами 2018 выдался очень эмоциональным. Проект покинули Павел Вишняков и Юлия Сахневич, после чего в соцсетях стали активно возмущаться, мол, "с паркета должна была бы уйти Леся Никитюк". Однако "народная любимица" вошла в тройку лидеров нового сезона Танцев.

Екатерина Кухар "задела за живое", поинтересовавшись у своих подписчиков: "Друзья, а кого вы видите в суперфинале?"

Загадочная Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Как результат, в комментариях подписчики разделились на два лагеря: "Против Никитюк" и "За Макацария".

"Иракли — не совсем честно. Он уже участвовал и умеет танцевать. Но он реально фаворит и реально первое место его", — пишет vasyalysenko.

"Ласточкина и Иракли", — предполагает annakis1709.

"На стадии полуфинала, считаю, должны решать только судьи дальнейшую судьбу танцоров. Иначе проходят те, у кого фанов больше. Но каналу, по всему видно, это не выгодно. А победителем хотелось бы видеть Ласточкина", — подчеркивает tatyana.ponomaryova.

"Хіба судді не могли щось зробити... Лесю і Вишнякова навіть порівнювати не можна... Я взагалі не розумію, чому така несправедливість", — отмечает olchik_shashok.

"Это прежде всего шоу, а не конкурс профессионалов, а Леся Никитюк и Игорь Ласточкин — лучшие шоумены. Кто-то из них и победит! А вы, Катя, должны понимать, что это не конкурс им. Сержа Лифаря, а ШОУ!" — делится своим мнением kovryzhenko_alex.

"Леся победит!" — поддерживает любимицу natapolli_

"Я завжди за Лесю, а Іраклій — найгірший", — защищает natakhascova.

"Леся в финале — это абсурд", — не соглашается dudnik_katrusya.

"Дивлюся танці заради Лесі. Її танці підіймають настрій, її цілеспрямованість надихає. Якщо бажаєте перемоги комусь іншому - голосуйте!!! Для мене Леся і Ласточкін - стовпи шоу. Лише на їхніх танцях я не сплю", — отмечает armolukkata.

"Лесе не место в финале, это стыд( Обожаю это шоу, но смотреть на клоуна в финале танцев вообще нет желания", — жалуется svetagasii.

"Вболіваю зараз вже за Ілону і Ігора, хочу щоб вони виграли, так як вони самі позитивні і не штучні, відверті і щирі", — пишет lila_dubnytska050491.

"Если серьезно, то шоу про танцы, поэтому технически лучше всех Ираклий - ваш фаворит", — намекает ksenia__semenova25.

"У каждого свой профиль. Кто-то хорошо говорит, а кто-то хорошо танцует. Все вместе это веселое шоу, а не академия танца. Рада, что Леся в финале", — пишет kate_ilichova.

Леся Никитюк и Максим Ежов — Фристайл. 13-й эфир Танцев со звездами 2018

Напомним, что во время полуфинала к одному из номеров каждой оставшейся пары присоединился экс-участник Танцев. Так, совместный номер Дорофеевой-Макацарии-Заяц вызвал настоящий восторг в сети. Фанаты певицы в шутку предложили отдать кубок победителя Дорофеевой.

Кроме того, на эфире зрителей ждал еще один сюрприз. Соведущей Юрия Горбунова по время полуфинала выступила его жена, известная ведущая Катя Осадчая. Поклонники звездной пары даже пожелали, чтобы Осадчая и Горбунов станцевали в финальном эфире Танцев со звездами 2018.

Видео: РБК-Украина