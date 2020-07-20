Воплощаю детскую мечту: стала известна третья участница Танцев со звездами 2020

Этой осенью на телеканале 1+1 стартует четвертый сезон обновленного проекта Танцы со звездами, и организаторы уже начали раскрывать имена звездных участников. Так, в социальных сетях начался #танціззіркамиchallenge - ежегодный звездный челлендж, во время которого участники нового сезона передают друг другу танцевальный вызов и приглашают принять участие в шоу.

Стало известно имя третьей участницы - украинская певица, экс-участница культовой группы "ВИА Гра" Санта Димопулос приняла вызов от бывшей коллеги по группе Надежды Мейхер, которая, в свою очередь, присоединилась к участию в шоу, откликнувшись на приглашение Олега Винника.

Певица и мама двоих детей опубликовала на странице в Instagram яркое видео, где сообщает о своем участии в шоу. На видео, которое Санта записала в формате Tik Tok, она дома появляется в четырех разных образах. Артистка сообщила, что принимает вызов от Надежды Мейхер и передает его украинскому актеру Тарасу Цимбалюку.

"Когда-то очень давно в детстве я обожала танцевать, и жизнь расставила другие приоритеты. Сейчас, принимая вызов на участие в шоу, я воплощаю детскую мечту вернуться на паркет в один из самых счастливых периодов моей жизни! Больше всего меня вдохновляют и поддерживают муж и старший сын, когда они узнали о приглашении в шоу Танцы со звездами, единогласно сказали, что надо попробовать - именно от них я получила наибольшую поддержку", - прокомментировала Санта свое участие в проекте.

Санта Димопулос примет участие в Танцах со звездами 2020 (фото: пресс-служба)

Фолловеры артистки поспешили выразить свой восторг и заверить ее в своей поддержке на шоу.

Санта, чудесная новость! У Вас всё получится! Вы лучшая!

СУПЕР!!!

Очень долго ждала Вас в этом проекте!!

Красотка

Шок!!!!!!! Класно

Всё у конкурентов нет шансов!!

Класс! Уже знаю, за кого буду голосовать

Це буде щось неймовірне Олег Винник, Надя і Ви

Ваауууу, супер новость

Скриншот комментариев

Вскоре станет известно, примет ли актер и звезда фильма "Черный ворон" Тарас Цимбалюк вызов в #танціззіркамиchallenge.

Отметим, что сейчас уже известны имена трех судей нового сезона: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис будут оценивать танцевальные способности звездных участников в новом сезоне шоу. Совсем скоро станут известны имена всех звездных участников, ведущих и судей нового четвертого сезона проекта.

Напомним, что в прошлом, шестом сезоне Танцев со звездами победила актриса Ксения Мишина в паре с танцовщиком Женей Котом. Финал состоялся в конце ноября 2019 года.