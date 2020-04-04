Волшебная принцесса: Настя Каменских вдохновляет магнетическим фото и мотивацией

Певица делится позитивом с поклонниками ежедневно
Настя Каменских подает поклонникам прекрасный пример того, как надо вести себя во время карантина – она остается дома с мужем и находит увлекательные занятия, приносящие пользу. Например, певица регулярно занимается спортом и через день проводит тренировки в прямом эфире, к которым может присоединиться любой желающий. Артистка не перестает мотивировать своих поклонников и настраивать их на позитивным лад, не давая погрузиться в пучину уныния и депрессии. Так, она поделилась очередной вдохновляющей аффирмацией и показала милое домашнее фото.
На снимке NK позирует с макияжем – она подчеркнула выразительные глаза, придав взгляду особый магнетизм и глубину, нанесла на губы сатиновую помаду трендового нюдового оттенка и уложила упругие кудри в объемную прическу.
"Я верю, что у нас с вами впереди очень много хорошего. А сейчас, заботой о себе и близких, мы можем приблизить хорошее в наши жизни. Мысленно обнимаю вас", - поделилась своим оптимизмом певица.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
В комментариях поклонники Насти искренее поблагодарили ее за мотивацию и умение настроить на позитивный лад, а также не отпустили без комплиментов.
Скриншот комментариев
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