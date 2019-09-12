"Волшебная": Даша Астафьева заворожила нежной постельной фотосессией

Дашу Астафьеву можно по праву назвать одной из самых сексуальных и откровенных украинских артисток. Певица и бывшая модель может похвастаться очень соблазнительными формами, которые с удовольствием демонстрирует на пикантных снимках - так, артистка устроила провокативный фотосет топлес для известного глянцевого журнала.

Однако ее новая фотосессия получилась совсем другой - женственной и нежной, несмотря на то, что Даша позировала в кровати. Атмосферными кадрами девушка поделилась на своей странице в Instagram.

Астафьева запечатлена лежа в постели в одном лишь белом халате. При этом на ее лице практически нет макияжа, а волосы по-утреннему растрепаны.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

На некоторых кадрах певица позировала со своими любимыми собаками породы сиба-ину.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Так хочется запомнить лето таким...) со всеми открытиями, признаниями и пополнением..." - призналась Даша.

Отметим, что под пополнением она имеет в виду вторую собачку, которую приобрела этим летом.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники по достоинству оценили нехарактерную для Астафьевой съемку и оставили ей много теплых отзывов, отмечая волшебство и нежность снимков.

Нереальная

Ты такая волшебная

Любимка

Дашенька, вы восхитительная женщина!!!

Чудесные фото

Дашенька, какая же ты хорошенькая! Смотрю и думаю "КРАСОТА"!

Ну какая же ты Дашенька нежная на этих фото!

Такая хорошка

Даша такая красивая,вся женственность в одном фото,очень мне нравится) эта диффчонка)

Домашняя

Уютненько

Дашенька, это так светло

А макияжика почти нету,такая хорошенькая))

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, что ранее Даша Астафьева решилась на смелую фотосессию на крыше высотки.

К слову, украинская playmate Даша Астафьева была замечена в центре города в экстравагантном образе. Певица и актриса ехала в киевском метро в длинном ретро-платье, и при этом зачитывала строки из известного стихотворения.